"RAZMAZIO NAS JE, GLEDAMO SAMO NJEGOVE ŠUTEVE": Meloun o Nikoli Jokiću

Košarkaši Denvera su pobedili Jutu rezultatom 129:93, , a Jokić je u poslednjim trenucima prvog poluvremena pogodio koš sa pola terena.

FOTO: Tanjug/AP

Trener Denvera Majk Meloun rekao je da srpski košarkaš Nikola Jokić ima neverovatan osećaj i sposobnost da pogađa šuteve.

- Neko mi je pre nekoliko nedelja rekao da bi, kada bi Jokić ubacio sve one očajničke šuteve, bio lider lige u procentu šuta za tri poena. Ali ono što je sjajno kod njega jeste to što ga nije briga, on će šutnuti jer veruje da će lopta ući. Posle utakmice sam ga pitao da li je mislio da će lopta ući u koš, odgovorio mi je da je očekivao zbog načina na koji je bacio loptu - rekao je Meloun.

FOTO: Tanjug/AP

Meloun je naveo da Jokić nastavlja da pronalazi načina da impresionira i dodao da je to zaista teško za igrača koji je već toliko toga postigao.

- Svi znamo da smo postali razmaženi gledajući ga, ali osećaj koji ima za loptu, njegova sposobnost da pogađa šuteve, to je jednostavno neverovatno. Ta trojka nas je odvela na +10 na poluvremenu - rekao je Meloun..

Jokić je u svlačionici posle meča rekao da je verovao da će pogoditi šut sa pola terena.

- Osetio sam da je dobar šut čim je lopta napustila ruku. Ove sezone sam imao verovatno 30 takvih šuteva i pogodio dva. Mislim da je to dobar procenat za šuteve sa celog terena. Nemam mnogo reakcija tokom utakmice, to je za mene samo još jedan šut. Promašio sam dva laka zaredom, a onda ubacio taj - rekao je Jokić i poručio da nije bio na "pogrešnoj nozi" prilikom šuta, već da je to njegova "prava noga".

Denver se nalazi na trećem mestu na tabeli Zapadne konferencije sa 47 pobeda i 28 poraza, a u sledećem kolu dočekaće Minesotu.

