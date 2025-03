"ON NIJE NI ZA FMP": Stručnjak žestoko udario po Zvezdinim košarkašima

KOŠARKAŠI Crvene zvezde poraženi su u četvrtak od Žalgirisa rezultatom 80:86, a poznati stručnjak imao je šta da kaže o igri beogradskog tima.

FOTO: A. Ilić

Vlade Đurović je analizirao učinak igrača crveno-belih i za neke smatra da ne zaslužuju da budu deo Beograđana.

- Zvezda? Kao i obično, uvek je Mekintajer tu u startnoj postavi, što se meni ne sviđa, a najgore je što je Braun tu. Pogledajte početke protiv Asvela, Pariza, Bajerna... Sve su to bila mučenja u početku, jer se počinje sporo, a to nameće Mekintajer. On je takav igrač. Zato je bolje da počne neko ko može da povuče da se igra brže, a to je Jago - rekao je Đurović za TV Arena sport.

Nastavio je svoje izlaganje.

- Zvezda je do sada odigrala 50 zvaničnih utakmica, svih 50 je Mekintajer počeo u prvoj postavi. Jago - nikada! On je emotivac, Brazilac, daj ga jednom u prvu postavu. Nikad ne uđe na pozitivnom rezultatu i vrlo teško je za njega. Braun bez učinka, poeni nula, skok nula, asistencije nula. Mislim da on ne samo nije za Zvezdu, nego ni za FMP, Borac... Mitrović je od njega mnogo bolji igrač. Ako Braun nastavi da igra ovoliko, ja ne vidim ružičastu perspektivu za Zvezdu - istakao je Đurović.

Na tapetu se našlo još nekoliko igrača.

- Vrlo slabo Kenan, a on je šuter. Ja nisam video da Larkin, ili Hauard čekaju da im naprave blok, nego uzmu loptu i probaju sami da urade nešto. Nedović 27 minuta, angažovan, ali 4/11 šut. Mora bolje da šutira, Jago ništa naročito, ali uvek igra manje od Mekintajera. Kalinić slabiji nego obično, Petrušev opet najbolji, ali ne na nivou ranijih utakmica. Bolomboj ne tako loš šut, ali tri puta je vraćao loptu ispod koša - zaključio je Đurović.

