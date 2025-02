NBA "LUDNICA"! Šok-transfer Luke Dončića je "ništa" naspram onog što se sprema!

Nikola Jokić je šokirao američku javnost stavom o šokantnom transferu Luke Dončića iz Dalas, ali izgleda da je Srbin - 100% bio u pravu.

AP Photo/David Zalubowski

Podsetimo, neverovatna vest stigla je iz najjače košarkaške lige na svetu kada je tokom vikenda za nama obelodanjeno da se, u senzacionalnoj razmeni, Dončić se preselio u Los Anđeles Lejkerse, a iz tabora "jezerdžija" u klub iz Teksasa došao (i) Entoni Dejvis (detalje transfera možete pogledati posle klika ovde).

Taj "trejd" će i te kako imati veze i sa onim što Nikolu Jokića sada čeka, o čemu su vas "Novosti" već izvestile u nedelju, baš kao što ste na ovom portalu mogli da pročitate i Jokićevu reakciju na pomenuti "trejd" - reakciju koja je šokirala američki javnost.

A dok su mnogi ismevali potez koji je Niko Harison, generalni menadžer Dalasa povukao, nazivajući to čak i najgorim poslovnim potezom NBA kluba u istoriji, izgleda da je to bio samo uvod.

Jer, sad može da se desi i novi šok:

Kevin Durant - novi košarkaš "tima snova" iz Dalasa?!

Kako piše američki "Atletik", uopšte nije nemoguće da od "Dončićeve ekipe", kako su Maveeriksi nazivani do sada, tamo uskoro zajedno igra trio asova Kajri Irving - Entoni Dejvis (koji su već u Dalasu) - Kevin Durant.

Naravno, nije baš lako dovesti jednog od najboljih šutera svih vremena, ali ... Nije ni nemoguće.

Najpre, Durantov ugovor sa Feniks sansima ističe na leto 2026. i sve se brže bliži kraju prvobitno potpisana saradnja koja je trebalo da za cilj ima NBA titulu, a pritom "sunca" trenutno zauzimaju tek deseto mesto na tabeli Zapadne konferencije.

Imajući u vidu da je od 2023. "Durantula" u taboru pomenute ekipe, a da vrhunskih rezultata nema pa nema, "nije mali broj onih timova koji već enko vreme prate ovu situaciju i eventualnu dostupnost" pomenutog asa, piše pomenuti medij.

Sam Feniks nije "tek tako, zainteresovan da se odmah odrekne ove zvezde", ali... Dalas bi mogao da povlačenjem pravih poteza napravi trio koji bi u nastavku ove sezone bio konkurentan ne samo u borbi za plej-of, već i za sam vrh.

Konkurenti

Sa druge strane, još najmanje dva kluba ozbiljno razmišljaju da angažuju Duranta.

Najpre Hjuston roketsi, koji su podmladili ekipu na način na koji je i Denver pravio šampionske korake - igračima koje je ili razvijao u sopstvenim redovima, ili dovođenjem pojačanja koja ne spadaju u iskusne, superzvezde, ali... imajući u vidu da uspesi toj ekipi stižu i "pre roka" (trenutno su na 32-18, što je dovoljno za čak treće mesto u Zapadnoj konferenciji, ispred Jokićevih Nagetsa), uopšte ne bi čudilo da povuku poteze koje bi im omogućili da uz jednu megazvezdu baš ove sezone naprave iskorak ka tronu.

(za one koje zanima zašto su "rakete" tako dobre, evo jedne zanimljive video-analize:

I, dok u Feniksu razmišljaju kako da ispune svoju i želju Džimija Batlera da "izgnanika" iz Majamija dovedu u sopstvene redove (a upravo bi rešavanje situacije sa Durantom to moglo da olakša)...

Džimi Batler, NBA zvezda Majami hita / Foto: Profimedia

... Golden Stejt je jedan od onih koji bi "Durantulu" mogao da vrati u svoje redove.

O tome je Ol-star igrač Voriorsa, Drejmond Grin, ovih dana govorio, doduše indirektno, kada je pričao o "stanju duha" vlasnika kluba, Džoa Lejkoba.

Drejmond Grin, košarkaš Golden stejt voriorsa / FOTO: Tanjug/AP

- Svi smo svesni da je on ljut što smo na 50% (odnos pobeda i poraza, prim. prev.). Bili bismo budale da sedimo i mislimo "Eh, čoveče, kod nas je sve u redu". To sa tim likom ne možete tako. On vam je od onih ljudi koji uvek želi da pobedi, sve čini da to uradi, gura u kovertu (novca) koliko god može da stane. I, morate da očekujete da će biti agresivan (na košarkaškom tržištu). Jer, ako je Luka Dončić trejdovan, sad svi misle da je u ovom trenutku sve moguće - istakao je Grin.

Da li će Durant stvarno preći u Golden Stejt i, sa Stefom Karijem (koji sledećeg meseca puni 37 godina) pokušati još jedan šampionski ples?

Da li će možda stići u senzacionalni Feniks i učiniti ga još jačim (startnu postavu čiine Fred VanVlit, Džejlen Grin, Amen Tompson, Dilon Bruks i Alperin Šengun, a tu su još i Stiven Adam, Džok Lendejl, te tandem sa dvocifrenim košgeterskim učinkom po meču u ovoj sezoni, Džabari Smit - Tari Ison, mada i Kem Vitmor sa 9,7 poena po meču nije daleko)?

Ili će Durant stvarno doći u totalno rekonstruisani Dalas i sa Kajrijem Irvingom i Entonijem Dejvisom krenuti po titulu?

Kako god da bude, ostalo je još samo malo vremena - prelazni rok se zavšrava 6. februara. A taj kraj "samo što nije".

Pratite i transfere, i sve ostalo o NBA ligi (a i košarci generalno) na sportskim stranicama portala "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

Nikola Jokić - potpuno nestvarna sezona 2024/2025

Pomalo neverovatno (ali istinito), centar Nagetsa je i dalje u tri osnovne statističke kategorije - među trojicom najboljih u NBA ligi.

Naime, Nikola Jokić je među trojicom najboljih u:

poenima ( treći sa 29,5 poena po meču, ispred su sa 31,8 Janis Adetokumbo (Milvoki) i lider, Šai Gildžus-Aleksander iz Oklahome sa 32,5

( sa 29,5 poena po meču, ispred su sa 31,8 Janis Adetokumbo (Milvoki) i lider, Šai Gildžus-Aleksander iz Oklahome sa 32,5 skokovima ( treći sa 12,9 po meču, a ispred su, kao lider - sa 14,3, Domanats Sabonis (Sakramento) i Karl-Entoni Tauns (Njujork) sa 13,6)

( sa 12,9 po meču, a ispred su, kao lider - sa 14,3, Domanats Sabonis (Sakramento) i Karl-Entoni Tauns (Njujork) sa 13,6) asistencijama ( drugi sa 10,3 po utakmici, ispred je samo Tre Jang (Atlanta) sa 11,5)

... ali je u top 3 u NBA i po, za centre nestvarnom podatku - procentu šuta za tri poena.

Tu je drugi sa 46,6% uspešnosti dalekometnog šuta (ispred je samo Luk Kenard iz Memfisa sa 48,5%)

Uz to, Srbin je četvrti najbolji "kradljivac" lige - sa 1,8 osvojenih lopti po meču. Ispred su Tajris Maksi iz Filadelfije (1,9), drugoplasirani Šai Gildžus-Aleksander sa tačno dve "krađe" po meču, a neprikosnoven je na prvoj poziciji Atlantin Dajson Denijels sa tri po utakmici).

NBA tabela

U Istočnoj konferenciji, na tabeli vode Klivlend (40-10), Boston (36-15), Njujork (34-17), Indijana (28-21), Milvoki (26-22), Detroit (25-25), Majami (24-24), Orlando (24-27), Atlanta (23-27) za koju ni minule noći nije igrao Bogdan Bogdanović...

Kada je Zapadna konferencije u pitanju, Denver je sa učinkom 31-19 trenutno četvrti. Vodi Oklahoma siti sa 39-9, a slede Memfis sa 34-16, Hjuston sa 32-18, dok su iza Nagetsa dva kluba iz Los Anđelesa, Lejkersi sa 29-19 i Klipersi sa 28-22. Iza je Minesota sa 27-23, osmi je Sakramento sa 25-25, deveti "Durantov" Feniks sa 25-24, a potom slede Golden Stejt sa 25-24, Dalas sa 26-25 i ostatak konkurencije.

Nikola Jokić - statistika

U dosadašnjim mečevima NBA sezone 2024/2025, Jokić je zadivio mnoge igrom, a i statistika mu je nestvarna: postiže 29,5 poena po meču, uz 12,9 skokova, i 10,3 asistencije, ali i 1,8 "krađa" i 0,7 blokada po utakmici.

Sve to uz preciznost šuta iz igre od 57,1%, a kada se o trojkama radi - nestvarnih 46,6%.

Kada igra Denver? Raspored utakmica:

Denver nagetsi redom igraju, po našem, srednjoevropskom vremenu:

Kod kuće opet protiv Nju Orleansa, u četvrtak, 6. februara od 3.00

Kod kuće protiv Portlanda, u petak, 7. februara od 3.00

U gostima protiv Feniksa u nedelju, 9. februara od 3.00

Kod kuće protiv Portlanda, u utorak, 11. februara od 3.00

Kod kuće opet protiv Portlanda, u četvrtak, 13. februara od 3.00

Ol-star pauza

Kod kuće protiv Šarlota, u petak 21. februara od 3.00

Kod kuće protiv Lejkersa, u nedelju, 23. februara od 2.30

U gostima protiv Indijane, u utorak, 25. februara od 1.00

U gostima proptiv Milvokija, u petak, 28. februara, od 1.30

... i tako dalje.

Nova sezona NBA lige

Ligaški deo nadmetanja traje do 13. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 obavezne utakmice.

Ol-star utakmice (tri umesto jedne) u skroz novom formatu održavaju se 16. februara u San Francisku, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 15. do 18. aprila, a dan kasnije, 19. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa.

Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 5. jun, a moguća majstorica igrala bi se 22. juna.

---

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu