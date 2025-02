"ON ĆE BITI TAJ!" Neverovatno šta je generalni menadžer rekao Slovencima o Luki Dončiću

Ceo košarkaški svet je još uvek u šoku zbog trejda Luke Dončića iz Dalas Maveriksa u Los Anđeles lejkerse, a potpuno je neverovatna izjava koju je dao generalni menadžer Dalasa Niko Harison slovenačkoj televiziji pre samo mesec dana.

Foto: Profimedia

Generalni menadžer Dalas maveriksa Niko Harison govorio je za slovenačku radio-televiziju sredinom januara o tome koliko Dončić vredi za klub, a taj intrevju se održao pre manje od mesec dana.

On je u tom razgovoru istakao da je Dončić od ogromne važnosti za ovu franšizu.

- Vrednost koju donosi klubu, franšizi, NBA ligi je neprocenjiva.

Harison je dodao da je nekadašnji košarkaš Real Madrida promenio klub na bolje.

- Apsolutno. Pogledajte što je napravio za ekipu. Tako je dinamičan igrač, koji saigrače čini boljima. Marketinški je sjajan jer ljudi iz celog sveta dolaze da ga gledaju.

Ono što je najspecifičnije u intervjuu, što je Harison rekao da veruje u NBA titulu i to baš zbog Dončića.

- To je težak posao, ali i čast jer osećam da ćemo biti šampioni i to zbog Luke. Biće mi čast da doprinesem toj tituli.

Na kraju je dodao da su brojni igrači želeli u Dalas upravo zbog Slovenca.

- Stalno me zbog toga zovu igrači svih klubova: Dovedi me, dovedi me...

Podsetimo, upravo je Niko Harison bio jedan od ključnih ljudi u trejdu Dončića u Los Anđeles lejkerse, i upravo je on želeo da se ovaj posao realizuje.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu