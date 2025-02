DONČIĆ U ŠOKU ZBOG TREJDA: Otkriveni novi detalji, ovo ni Lebron DŽejms nije znao...

DALAS Maveriksi i Los Anđeles Lejkersi napravili su trejd veka. Luka Dončić prešao je u Kaliforniju, dok je u Teksas otišao Entoni Dejvis, trejd koji je sve iznenadio.

Tanjug/AP

Navodno, iza svega stoji briga Maveriksa oko Dončićeve fizičke spreme, a predstoji mu "supermaks" ugovor.

Novinar ESPN-a, Šems Čaranija se oglasio i otkrio detalje ovog trejda:

- Ovaj trejd se dogovarao u potpunoj tajnosti. Došao je niotkuda. Ovo je verovatno najšokantniji trejd u skorijoj NBA istoriji, jer nikada nije bilo naznaka da bi se mogao dogoditi.

- Videli smo kako su dva tima – Lejkersi pod rukovodstvom Roba Pelinke i Dalas Maveriksi sa Nikom Harisonom – realizovali ovaj dogovor. Rečeno mi je da ni Luka Dončić, ni Entoni Davis, ni LeBron Džejms , niti treneri i ostali igrači nisu imali nikakvih saznanja o ovom trejdu. Mogu vam sa sigurnošću reći – ovo je činjenica. LeBron Džejms nije imao pojma da će se ovo dogoditi. Entoni Dejvis nije imao pojma da će se ovo dogoditi. Rečeno mi je da je Luka Dončić i dalje u šoku zbog ovog trejda -istakao je on i dodao:

- Ali kada pogledate širu sliku, Luka Dončić je 25-godišnja superzvezda, višestruki član Ol-NBA tima, igrač za koga se smatralo da je nedodirljiv i da nikada neće biti trejdovan. Međutim, rečeno mi je da su Maveriksi zapravo pre nekoliko dana kontaktirali Lejkerse i ponudili Luku Dončića u razmeni.

- Vrlo brzo nakon toga, Maveriksi su doneli odluku. Znali su tačno koga žele – Antonija Dejvisa. To je igrač za kog su bili spremni da čak i razmisle o trejdovanju Dončića. Kada su kontaktirali Lejkerse i izneli ponudu, tada su u Los Anđelesu morali da održe hitne interne sastanke. Do tada, Lejkersi nikada nisu razmatrali da uključe Entonija Dejvisa u trejd. Ali kada vam neko ponudi Luku Dončića, Džini Bas, Rob Pelinka i čitava organizacija su morali da sednu i donesu odluku. Na kraju krajeva – to je Luka Dončić.

- Potom, objasnio je i motive dva tima da se dogovore.

- Sa 25 godina, Dončić je igrač koji može da bude lice franšize u narednoj deceniji. Sa druge strane, Maveriksi sada dobijaju igrača od 31 godine, koji je u svom vrhuncu i želi da osvoji titulu sada. Entoni Dejvis želi da pobedi i sada će igrati uz Kajrija Irvinga, s kojim je blizak prijatelj. Džejson Kid ga je trenirao u šampionskim Lejkersima 2020. godine. Džared Dadli i drugi članovi stručnog štaba su mu takođe bliski. Takođe, Dejvis ima dugogodišnju vezu sa Nikom Harisonom preko proizvođača sportske opreme.

- Kada se sve sagleda, ovakav trejd ima smisla na više nivoa. Ali da se dogodi baš sada? Ovo je verovatno najšokantniji trejd u kojem sam ikada učestvovao - zaključio je Čaranija.

