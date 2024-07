"OVO NIŠTA NE VALJA" Marina Maljković veoma ljuta uprkos pobedi

Ženska seniorska reprezentacija Srbije pobedila je Nigeriju u poslednjoj utakmici pred odlazak na Olimpijske igre u Parizu 70:62.

Istakla je Maljkovićeva da nije zadovoljna partijom protiv Nigerije.

- Ništa nije valjalo na utakmici. Bile smo bolje protiv Francuske iako smo tu izgubili. Kako god to zvučalo sad. I protiv Kine, ranije na pripremama, da se ne vraćam sad previše unazad. U svakom slučaju, utakmica nikako nije bila dobra, odbrana je bila jako loša i ovo nije neka slika ženske košarke koju smo hteli da pokažemo beogradskoj publici. Naravno, i da smo odigrali najlepšu utakmicu, ne bi bilo sigurno da ćemo tako igrati na Olimpijskim igrama. Imamo mnogo da oporavimo za malo treninga. Za nedelju dana tačno je prva utakmica, protiv Portorika. Moramo dosta toga da popravimo. Nije izgledalo na terenu onako kako treniramo, to je najveći problem. Treniramo mnogo bolje nego što smo danas pokazali, žao mi je zbog publike što nismo pokazali kvalitet ženske košarke, sve ono što možemo da uradimo, da pokažemo kako treniramo svaki dan - rekla je Marina Maljković.

Najavila je Maljkovićeva i predstojeći Olimpijski turnir.

- Samo zbog toga mi je žao. Radićemo narednih dana na tome da potpuno drugačije otvorimo prvu utakmicu, pre svega odbrana. Pobeda može da ostane. Ali, ja nijednoj svojoj ekipi neću dozvoliti da stane već samo da razmišlja o tome kako da pobedi. Ružna utakmica, još jednom da kažem, stojim iza toga. Najviše me boli, što nismo igrali ni 20 odsto od onoga kako treniramo, krvavo, ujutru, uveče, duže od svih drugih rivala. Mi smo pripreme počeli 25 dana pre svih ostalih. Zašto? Pa, da bismo nadoknadili to neiskustvo, i onda naravno da ti je krivo i onda ekipa ne radi ono što radi svaki dan, ali to na stranu. Opet, ženska košarka zbog svih svojih rezultata, ali i rezultata prethodnih generacija nije zaslužila da tako olako dignemo ruke. Meni je okej, ako ste nas otpisali, i FIBA nas je otpisala, videćemo šta će biti. Nije u redu u zemlji da ženska košarka nije nikad imala takav tretman, naravno, zbog rezultata prethodnih generacija - rekla je selektorka Maljković.

Olimpijski turnir u košarci počinje 27. jula, a naša ženska selekcija prvu utakmkicu igra protiv Portorika.

