"NA OVO NISMO NAVIKLI" Severnoirci kročili na "Marakanu" i ostali zatečeni onim šta su videli (VIDEO)
CRVENA zvezda na "Marakani" dočekuje Larn u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a klub iz Severne Irske oduševljen je ambijentom na najvećem srpskom stadionu.
Nekadašnji fudbaler, a sada direktor omladinske akademije kluba Džef Hjuz podvukao je da je dolazak na "Rajko Mitić" posebno iskustvo za sve članove Larna.
- Fantastično mesto. Pogledajte oko sebe, kao da ste u kotlu. Oseća se istorija ovog stadiona i zaista je posebno biti ovde. Sam prolazak kroz tunel i izlazak na teren ostavljaju snažan utisak. To je nešto na šta nismo navikli - rekao je Hjuz.
Larne u Beograd stiže sa velikim zaostatkom, pošto je Crvena zvezda prvi meč dobila ubedljivim rezultatom 4:0. Uprkos tome, u redovima severnoirskog prvaka žele da ostave što bolji utisak.
- Nemamo rezultatski pritisak, ali želimo da se predstavimo u dobrom svetlu. Već u prvom meču videli smo koliki kvalitet ima Zvezda. Doveli su odlične igrače, imaju veliko iskustvo i to je nivo na koji nismo navikli. Bez obzira na sve, daćemo maksimum - poručio je Hjuz.
Posebno je naglasio da će Larne imati podršku svojih navijača u Beogradu i izrazio zadovoljstvo odnosom koji klub ima sa pristalicama Crvene zvezde.
- Dolazimo iz malog grada i svesni smo koliko predstavljamo našu zajednicu na ovakvim utakmicama. Gde god da putujemo, trudimo se da ostavimo dobar utisak. Znam da su pojedini naši navijači već ostvarili prijateljstva sa navijačima Crvene zvezde i to govori koliko smo lepo prihvaćeni. Nadam se da će tako ostati i ubuduće - zaključio je Hjuz.
Pobednik dvomeča između Crvene zvezde i Larna u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz duela Hapoel Ber Ševe i Vikingura.
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