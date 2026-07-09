ZETA UKRAŠENA TROBOJKAMA! Knežević ispunio obećanje: Neka dođu Ibrahimović i Krivokapić da ih skinu (VIDEO)
DUŽ glavne saobraćajnice od Kombinata aluminijuma prema Zeti postavljene su trobojke, uz već istaknute crnogorske zastave, uoči obeležavanja Dana državnosti Crne Gore.
Time je ostvarena najava lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića da će Zeta za 13. jul biti ukrašena trobojkama.
Podsećamo, Knežević, čija partija učestvuje u vlasti u Opštini Zeta, je 23. juna u Skupštini Crne Gore najavio da će čitava Zeta 13. jula biti ukrašena trobojkama.
„Pa neka dođu Ervin Ibrahimović i Ranko Krivokapić da ih skinu“, naručio je tada Knežević.
Dan državnosti Crne Gore obeležava se 13. jula.
(CDM)
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