Politika

ZETA UKRAŠENA TROBOJKAMA! Knežević ispunio obećanje: Neka dođu Ibrahimović i Krivokapić da ih skinu (VIDEO)

Новости онлајн

09. 07. 2026. u 13:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DUŽ glavne saobraćajnice od Kombinata aluminijuma prema Zeti postavljene su trobojke, uz već istaknute crnogorske zastave, uoči obeležavanja Dana državnosti Crne Gore.

ЗЕТА УКРАШЕНА ТРОБОЈКАМА! Кнежевић испунио обећање: Нека дођу Ибрахимовић и Кривокапић да их скину (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/Pobjeda

Time je ostvarena najava lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića da će Zeta za 13. jul biti ukrašena trobojkama.

Podsećamo, Knežević, čija partija učestvuje u vlasti u Opštini Zeta, je 23. juna u Skupštini Crne Gore najavio da će čitava Zeta 13. jula biti ukrašena trobojkama.

„Pa neka dođu Ervin Ibrahimović i Ranko Krivokapić da ih skinu“, naručio je tada Knežević.

Dan državnosti Crne Gore obeležava se 13. jula.

(CDM)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPAVAO BIH S NJOM I OŽENIO JE! Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
Svet

0 0

"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava

AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.

06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
USPEŠNA SARADNJA KSV I FONDACIJE MERIDIAN: Finansijska injekcija za klubove sa područja Pokrajine

USPEŠNA SARADNjA KSV I FONDACIJE MERIDIAN: Finansijska injekcija za klubove sa područja Pokrajine