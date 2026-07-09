ZETA UKRAŠENA TROBOJKAMA! Knežević ispunio obećanje: Neka dođu Ibrahimović i Krivokapić da ih skinu (VIDEO)

DUŽ glavne saobraćajnice od Kombinata aluminijuma prema Zeti postavljene su trobojke, uz već istaknute crnogorske zastave, uoči obeležavanja Dana državnosti Crne Gore.

Foto: Printskrin/Jutjub/Pobjeda

Time je ostvarena najava lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića da će Zeta za 13. jul biti ukrašena trobojkama.

Podsećamo, Knežević, čija partija učestvuje u vlasti u Opštini Zeta, je 23. juna u Skupštini Crne Gore najavio da će čitava Zeta 13. jula biti ukrašena trobojkama.

„Pa neka dođu Ervin Ibrahimović i Ranko Krivokapić da ih skinu“, naručio je tada Knežević.

Dan državnosti Crne Gore obeležava se 13. jula.

(CDM)

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