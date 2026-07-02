NIKO KAO EDIN DŽEKO! Napadač Bosne i Hercegovine ispispao istoriju Svetskog prvenstva
Proslavljeni fudbaler BiH Edin Džeko još jednom je ispisao stranice istorije svetskog fudbala.
Iskusni napadač, koji ima 40 godina i 106 dana, postao je prvi fudbaler u polju sa 40 ili više godina koji je nastupio u nokaut fazi Svetskog prvenstva, u duelu protiv SAD,
Ovaj podatak još jednom potvrđuje dugovečnost i vrhunsku profesionalnost kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji i u petoj deceniji života nastavlja da igra na najvišem nivou.
Džeko je tokom bogate karijere nastupao na najvećim svetskim pozornicama, a ovaj rekord predstavlja još jednu potvrdu njegove izuzetne fizičke pripremljenosti i kontinuiteta. Njegovo prisustvo na terenu i dalje ima veliki uticaj na igru, kako u reprezentaciji, tako i u klupskom fudbalu.
Ovim dostignućem Džeko je pomerio granice kada je reč o starosti igrača koji nastupaju u nokaut fazi Svetskog prvenstva i dodatno učvrstio status jednog od najdugovečnijih i najkonstantnijih napadača svoje generacije.
Preporučujemo
PRENOS, SAD -BiH: Šok za šokom, kakav obrt! Crveni karton za Baloguna
02. 07. 2026. u 01:10 >> 03:31
CEO VIMBLDON JE ZATEČEN! Evo šta je Novak Đoković uradio "nesrećnoj" devojci (VIDEO)
02. 07. 2026. u 00:27 >> 02:45
MISTERIJA JE REŠENA! Novak Đoković doveo milionera u stručni štab i to zbog čega
02. 07. 2026. u 00:04 >> 02:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAVIJAČI U ČETIRI UJUTRU ČEKALI SELEKTORA DA SE OBRAČUNAJU! Haos zbog ispadanja sa Mundijala (VIDEO)
Reprezentacija Južne Koreje doživela je neuspeh na Mundijalu pošto nije prošla grupu, što je razbesnelo njihove navijače.
30. 06. 2026. u 15:24
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
JEZIV SNIMAK IZ HRVATSKE, DEVOJKE VIKALE: "Ne u autobus, ne!"
DRUŠTVENIM mrežama kruži snimak koji prikazuje zabrinjavajuću vožnju vozača kamiona.
30. 06. 2026. u 11:05
Komentari (0)