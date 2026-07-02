NIKO KAO EDIN DŽEKO! Napadač Bosne i Hercegovine ispispao istoriju Svetskog prvenstva

Proslavljeni fudbaler BiH Edin Džeko još jednom je ispisao stranice istorije svetskog fudbala.

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Iskusni napadač, koji ima 40 godina i 106 dana, postao je prvi fudbaler u polju sa 40 ili više godina koji je nastupio u nokaut fazi Svetskog prvenstva, u duelu protiv SAD,

Ovaj podatak još jednom potvrđuje dugovečnost i vrhunsku profesionalnost kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji i u petoj deceniji života nastavlja da igra na najvišem nivou.

Džeko je tokom bogate karijere nastupao na najvećim svetskim pozornicama, a ovaj rekord predstavlja još jednu potvrdu njegove izuzetne fizičke pripremljenosti i kontinuiteta. Njegovo prisustvo na terenu i dalje ima veliki uticaj na igru, kako u reprezentaciji, tako i u klupskom fudbalu.

Ovim dostignućem Džeko je pomerio granice kada je reč o starosti igrača koji nastupaju u nokaut fazi Svetskog prvenstva i dodatno učvrstio status jednog od najdugovečnijih i najkonstantnijih napadača svoje generacije.