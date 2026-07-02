LOŠE VESTI ZA ZELENSKOG: "Ima osnova da mu se oduzme odlikovanje..."

RAZLOZI da se Vladimiru Zelenskom oduzme Orden belog lava postoje, izjavio je bivši predsednik Češke Miloš Zeman.

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Prema njegovim rečima, 2022. godina kada je Zelenskom dodelio odlikovanje postojali su argumenti za to.

- Danas, na žalost, ima osnova za oduzimanje te nagrade. Odbacujem veličanje ratnih zločinaca koji su ubijali Poljake, Jevreje, Čehe ili Slovake - rekao je on.

Podsetimo, poslanici češke stranke SPD pokrenuli su inicijativu za oduzimanje Ordena belog lava Vladimiru Zelenskom zbog, kako navode, veličanja Ukrajinske ustaničke armije (UPA), izjavio je poslanik Indržih Rajhl.

- Predlog naše poslaničke grupe povezan je sa nedavnom sličnom inicijativom u Poljskoj, gde je predsednik Karol Navrocki iz istog razloga oduzeo Zelenskom najviše državno odlikovanje – Orden belog orla. Taj predlog dobio je podršku i predstavnika vlasti i opozicije, kao i bivšeg predsednika Leha Valense. Nadam se da će i naša inicijativa dobiti sličnu podršku - rekao je Rajhl.

(Sputnjik)

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