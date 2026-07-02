CEO VIMBLDON JE ZATEČEN! Evo šta je Novak Đoković uradio "nesrećnoj" devojci (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je u Londonu u drugom kolu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 6:3, 6:4, 6:2.

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Meč je trajao jedan sat i 38 minuta. Đoković je osmi teniser sveta, dok se Cicipas nalazi na 87. mestu ATP liste. Ovo je bio 15. međusobni duel srpskog i grčkog tenisera, a 13. trijumf Đokovića.

Srpski teniser će u trećem kolu Vimbldona igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša, koji je ranije danas u drugom kolu savladao Amerikanca Martina Dama 6:4, 7:6 (7:1), 6:3.

Osim same igre na terenu, Srbin je svojim potezom na jednoj od pauza obeležio duel, kada je uplašio devojčicu koja mu je previjala kinezi traku.

Dok je ona to radila, on je zajaukao od bolova, ali je u pitanju bila lažna uzbuna. Ipak, devojčica se poprilično potresla, iako je sve bila šala. Na kraju je i ona sve ispratila kroz osmeh.

Novak Djokovic faked out this girl who was helping him cut something off of his shirt at Wimbledon.



He made her think she cut him.



The Djoker always joking.



😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/BG1BV2G0xV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026

Situaciju sa devojkom je prokomentarisao i sam Novak nakon meča.

- To možeš da radiš kada vodiš 2-0. Stefanos je otišao da se presvuče, ja sam dobio slobodno vreme za odmor. Ja se izvinjavam ako sam je uplašio, pretpostavljam da mi šala nije uspela. Bio sam malo više opušten - rekao je Nole.