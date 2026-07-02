BUKTI "RAT" IZMEĐU ANE I BASTIJANA! Nemac prešao sve granice, Srpkinja mu ovo neće oprostiti!

Nekadašnja šampionka Rolan Garosa i legendarni bivši kapiten nemačke reprezentacije nisu postigli sporazum.

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Proslavljena srpska teniserka je krajem prošle godine podnela zahtev za razvod braka, kako su advokati naveli, zbog "nepomirljivih razlika", ali i zatražili određenu alimentaciju od popularnog "Švajnija".

Španski sud je odlučio da Bastijan Švajnštajger mora da plaća alimentaciju u iznosu od 15.000 evra po detetu, ali sada legendarni kapiten Bajerna iz Minhena traži izmenu tog zakona.

Bastijan neće sam da snosi troškove, naglašavajući da i Ana Ivanović poseduje određeno bogatstvo. Ipak, ovaj deo dogovora je za sada u redu, pošto roditelji savršeno vode brigu o deci, ne dozvoljavajući da osete bilo kakve posledice njihovog rastanka.

Prema pisanju medija, kod osoba koje su imućne, često prilikom razvoda braka, problem pravi sujeta, koja je prisutna kod jednog ili oba bračna partnera, zbog čega se teže dolazi do kompromisa.

Podsećamo, prve informacije da je slavni par pred razvodom pojavile su se početkom aprila prošle godine, kada su švajcarski mediji otkrili da Ana i Bastijan mesecima ne žive zajedno.Samo nekoliko meseci kasnije je otkrivene da Bastijan ima devojku, zbog koje je navodno ostavio Anu. Nemac se u jeku spekulacija pojavio sa ljubavnicom Silvom na plaži u Grčkoj, a njihove fotografije kako se ljube obišle su planetu.

Nemac je mesecima krio vezu sa Bugarkom, a Ana je navodno bila slomljena kada su se u javnosti pojavile fotografije Nemca i njegove ljubavnice, posle čega je podnela zahtev za razvod.

Očigledno da je Sebastijanu zasmetalo što je i posle rastanka Ana Ivanović uzdignute glave i nasmejana, nastavila život, uživajući sa prijateljima i u putovanjima, gostujući na teniskim turnirima...

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