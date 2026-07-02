Fudbal

GORI INTERNET! Evo šta je Zlatan Ibrahimović uradio pred meč Bosne i Hercegovine na Mundijalu

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02. 07. 2026. u 01:34 >> 02:07

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Fudbalska groznica trese celu Bosnu i Hercegovinu i dijasporu širom sveta, dok se sa nestrpljenjem iščekuje istorijska utakmica osmine finala Svetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.

ГОРИ ИНТЕРНЕТ! Ево шта је Златан Ибрахимовић урадио пред меч Босне и Херцеговине на Мундијалу

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Spada/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dok javnost broji minute do početka spektakla u Kaliforniji, navijači su bili potpuno oduševljeni potezom legendarnog Zlatana Ibrahimovića.

Šveđanin sa bosanskohercegovinskim korenima, koji na ovom Svetskom prvenstvu radi kao stručni konsultant i prva zvezda američke mreže FOX Sports, oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu i poslao poruku koja je u sekundi postala viralna.

Ibrahimović je podelio studijsku fotografiju sebe sa svojim televizijskim kolegom, ali ključni detalj je bio skriven u audio snimku.

Kao osnovu za ovu objavu, Ibra je izabrao legendarnu pesmu "Ljiljani" Halida Bešlića, numeru koja je decenijama nezvanična himna i simbol ponosa svih navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Foto: Printskrin

Tekst potpisa

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