GORI INTERNET! Evo šta je Zlatan Ibrahimović uradio pred meč Bosne i Hercegovine na Mundijalu
Fudbalska groznica trese celu Bosnu i Hercegovinu i dijasporu širom sveta, dok se sa nestrpljenjem iščekuje istorijska utakmica osmine finala Svetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.
Dok javnost broji minute do početka spektakla u Kaliforniji, navijači su bili potpuno oduševljeni potezom legendarnog Zlatana Ibrahimovića.
Šveđanin sa bosanskohercegovinskim korenima, koji na ovom Svetskom prvenstvu radi kao stručni konsultant i prva zvezda američke mreže FOX Sports, oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu i poslao poruku koja je u sekundi postala viralna.
Ibrahimović je podelio studijsku fotografiju sebe sa svojim televizijskim kolegom, ali ključni detalj je bio skriven u audio snimku.
Kao osnovu za ovu objavu, Ibra je izabrao legendarnu pesmu "Ljiljani" Halida Bešlića, numeru koja je decenijama nezvanična himna i simbol ponosa svih navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine.
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