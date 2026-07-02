ZAGREJALI SRCE SELEKTORU: Mnogo emocija i zajedništva u spektakularnoj pobedi Francuske nad Švedskom

Francuzi nisu igrali fudbal protiv Švedske – oni su se fudbalom igrali.

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Pregršt stoprocentnih prilika, pogođenih stativa, driblinga "na petoparcu" i spektakularnih poteza od strane "trikolora" obeležili su meč šesnaestine finala SP u kome su Šveđani izgledali kao drugorazredni tim, ne zato što su bili loši, već zato što su Francuzi bili predobri. Da nije bilo Fortune na strani severnjaka, skor je mogao da bude i mnogo ubedljiviji.

Pokazali su Francuzi da su na američki kontinent stigli maksimalno pripremljeni i s pravom su opravdali epitet jednog od najvećih favorita za osvajanje trofeja. Ako se sumira ono što su svi timovi do sada postigli, sada možda i najvećeg, uz Argentinu nezaustavljivog Lea Mesija, kome se Kilijan Mbape sa nova dva "vezana" pogotka pridružio na čelu liste strelaca.

- Početak nam je bio pomalo stidljiv. Mogli smo bolje da uđemo u utakmicu, ali smo se posle potpuno uneli. Imali smo prilike koje smo mogli ranije da realizujemo. Ali, i to je deo fudbala. Uspeli smo da postignemo gol i kontrolisali smo utakmicu – istakao je momak iz Bondija.

Nije sebe isticao u prvi plan.

- Svestan sam za šta igram. Ali, nije ovde reč samo o meni. Cela ekipa je potpuno svesna onoga što ovde treba da uradimo. Sada je počelo novo takmičenje i dobro smo to odigrali – poručuje nacionalni fudbalski heroj.

Na pitanje da se već okrene osmini finala, napravio je "finesu" kojom je zasmejao navijače:

- Najpre sam okrenut svlačionici i klima-uređaju, jer je veoma toplo! Posle ćemo se okrenuti Paragvaju…

Svima je upala u oči i slika u kojoj je svoj prvi gol protiv Švedske proslavio tako što je potrčao u zagrljaj selektoru Dešanu koji je nedavno izgubio majku i tako mu "zagrejao srce".

- To je DNK ove grupe. Svi smo zajedno. Znamo da je selektor prošao kroz iskušenje kroz koje će, nažalost, jednog dana proći svako od nas. To je veoma teško. Postoje stvari koje su važnije od fudbala, ali treba da zna, a on to već zna, da nikada neće biti sam uz nas i da će ga cela ekipa podržati – zaključio je kapiten "trikolora".

A trenutak selektorovog obraćanja, iz istog razloga, bio je naročito dirljiv. Na opasku novinara da ga odozgo sada gleda veoma lepa zvezda koja ga čuva kako bi osvojio treću zvezdicu za "trikolore", Dešan je setno uzvratio, misleći na preminulu majku, ali i brata i oca koje je ranije izgubio:

- Nemam samo jednu zvezdu, nažalost imam ih tri.

Smogao je snage da se okrene fudbalu.

- Do naše utakmice već je bilo veoma komplikovanih i teških mečeva šesnaestine finala. Neću reći da je naš bio lak, ali smo ipak imali određenog lufta, iako smo u prvom poluvremenu mogli da budemo efikasniji. Sada treba uživati u ovome. Čeka nas nova utakmica, ali tu smo zbog toga. Kada stvari radimo kako treba i zajedno, uz veoma dobar timski duh, osećamo veliki ponos – istakao je Dešan.

TRAGIČNE PODUDARNOSTI

Neverovatna je podudarnost dva nesrećna događaja u Dešanovom životu, vezana za trenutke kada je saznao da je izgubio najpre oca, a zatim i majku. Oba puta bio je sa reprezentacijom i napuštao je na kratko boravak u kampu, da bi se posle sahrana roditelja vraćao u tim i morao da pronađe snage da se skoncnentriše na posao. Posle smrti oca Pjera 2022. neposredno uoči utakmice Lige nacija protiv Danske privremeno je prepustio vođenje tima svom dugogodišnjem pomoćniku Giju Stefanu, a vratio se posle sahrane već za naredni meč protiv Hrvatske nekoliko dana kasnije. I smrt majke Žinet zatekla ga je na reprezentativnom zadatku, kada ga je takođe zamenio Gi Stefan. Didije Dešan je, kao devetnaestogodišnjak, u avionskoj nesreći izgubio i starijeg brata Filipa.