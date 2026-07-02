SVE MERE NA JEDNOM MESTU Predsednik potvrdio sjajne vesti: Pomoć za najugroženije stiže pre kraja leta i penzije će ranije biti povećane

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano i skoro tri miliona ljudi će jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Takođe, Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljivano.

Foto: MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Prvi čovek Srbije je naglasio da je ovakve mere lako doneti, ali da ih je teško realizovati i zbog toga je važno obezbediti prihode.

Paket mera predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima.

Novčana pomoć za najugroženije

Istakao je da će mere za poboljšanje životnog standarda građana biti naročito značajne za građane slabijeg imovnog i ekonomskog stanja i za penzionere.

- Penzioneri će dobiti jednokratnu novčanu pomoć, u skladu sa visinom svojih primanja, kako bismo dodatno pomogli onima koji najteže žive - rekao je Vučić.

Paket pomoći penzionerima vredan je 377,2 miliona evra i obuhvata 1.663.438 korisnika.

Vučić je naveo da će primaoci socijalne pomoći, dečjeg dodatka i boračkog dodatka dobiti jednokratnu pomoć od 25.000 dinara, dok je za borce obezbeđeno po 10.000 dinara.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Ukupan broj socijalno ugroženih građana iznosi 410.744, a vrednost paketa je 71,1 miliona evra.

Vaučeri za odmor

- Uvodimo nove vaučere za odmor u Srbiji, namenjene pre svega penzionerima, kako bi što veći broj naših najstarijih sugrađana mogao da iskoristi odmor u banjama, na planinama i drugim turističkim destinacijama širom Srbije, uz dodatni podsticaj domaćem turizmu - naveo je Vučić.

Vlada Srbije će obezbediti 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, koje će penzioneri sa mesečnim primanjima do 80.000 dinara moći da iskoriste za odmor u Srbiji.

Država je u ovu svrhu opredelila ukupno 300.000.000 dinara.

Produžena Uredba o energetski ugroženom kupcu

Predsednik Srbije je naveo i da država produžava Uredbu o energetski ugroženom kupcu i posle 1. oktobra 2026. godine, kako bi socijalno ugroženi građani i dalje imali umanjene račune za struju i gas (od 20 do 40 odsto), dok će penzioneri ostvariti dodatni popust od 1.000 dinara.

Država je za ovu svrhu opredelila paket od 3,3 milijarde dinara na godišnjem nivou ili 28,1 miliona evra.

Smanjenje troškova građana za lekove

- Značajno smanjujemo troškove za veliki broj lekova koje građani svakodnevno koriste. Država preuzima deo doplate, uvodimo nove lekove na recept i obezbeđujemo dostupnost najsavremenijih terapija za lečenje najtežih bolesti - kazao je Vučić.

Mere za smanjenje troškova građana za lekove obuhvataju paket od 12,3 milijarde dinara. Za vremenski ograničenu meru koja traje 12 meseci, opredeljeno je 8,5 milijardi dinara. Smanjenje doplate koju građani plaćaju za lekove stupa na snagu 1. avgusta 2026.

Trajna mera obuhvata 3,8 milijardi dinara i u okviru nje će država za nove lekove na recept preuzeti deo troškova za lekove koje sada građani plaćaju.

U okviru vremenski ograničene mere građani koji su imali doplatu za lekove od 15 do 45 odsto imaće sada doplatu od 10 odsto, a građani koji su imali doplatu od 50 do 90 odsto imaće doplatu smanjenu za 40 procenata.

Smanjenjem doplate građani će sada za sve lekove imati doplatu od 10 do 50 odsto umesto od 10 do 90 odsto.

Ova mera će uticati na oko 2,5 miliona građana za koje će država preuzeti plaćanje dela doplate.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Mera je predviđena za 742 leka, a procenat lekova sa doplatom na koje ova mera utiče iznosi 99,6 odsto.

Procenat smanjenja doplate pet do 40 odsto (za najvechi broj lekova 40 odsto).

Najčešći iznos smanjenja doplate građnaa po pakovanju leka 100 do 500 dinara za nejveći broj lekova.

Na primer pumpice za astmu i hroniccnu opstruktivnu bolest pluća od 300 do 1.7000 dinara.

- Klindamicin 226 dinara je koštao, 75 dinara će da košta. Hemomicin 184 dinara, 92 dinara će da košta. Levoksa je antibiotik, 369 dinara je, koštaće 92 dinara samo. Kapi za oči 635 dinara su koštale, koštaće 181 dinar samo u apoteci. Nolpaza je bila 195 dinara, biće sada 97 dinara. Pulmikort, pumpica za astmu, koštala je 320 dinara, sada će 91 dinar da košta. Panklav antibiotik, 260 dinara, a sada će biti 71 dinar - ukazao je Vučić.

Naveo je da su lekovi koji će ići na recept nova oralna antikoagulantna terapija, odnosno terapija za zgrušavanje krvi i za srčanu insuficijenciju, odnosno za slabosti srca.

- To su izuzetno važni lekovi koji do sada nisu bili na receptima, nego su morali veoma visoku cenu građani da plaćaju - istakao je Vučić.

Kada je reč o trajnoj meri predviđeni su novi lekovi na recept - država preuzima deo troškova za lekove koje sada građani plaćaju.

Nova oralna antikoagulantna terapija (NOAK): Lekovi za razređivanje krvi (pacijenti za sslogom i infarktom), preko 10 lekova od različitih proizvođača.

Lekovi za srčanu insuficijenciju, odnosno za srčane slabosti, koji koštaju između 2.500 i 4.500 dinara sada će koštati između 1.650 i 1.800 dinara, dok će lekovi protiv zgrušavanja krvi koji su bili od 1.700 do 6.000 dinara sada biti od 750 do 1.100 dinara.

Vučić je dodao da država nastavlja da ulaže u lečenje retkih bolesti, razvoj mobilnih ambulanti, preventivne preglede i savremenu dijagnostiku, jer su, kako je ocenio, život i zdravlje građana najvažniji prioritet.

- Verujem da će građani biti zadovoljni ovim merama. Kao što sam rekao, do kraja godine sledi i značajno povećanje plata i penzija. Siguran sam da će ljudi biti veoma zadovoljni - poručio je Vučić.

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