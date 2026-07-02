Fudbal

HAOS NA ULICAMA PRESTONICE! Kvartet mrtvih i više od 1.600 povređenih zbog rezultata na Mundijalu! (VIDEO)

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02. 07. 2026. u 08:13

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Ulazak fudbalske reprezentacije Meksika među 16 na Svetskom prvenstvu u domovini izazvalo je opšte nerede u Meksiko sitiju.

ХАОС НА УЛИЦАМА ПРЕСТОНИЦЕ! Квартет мртвих и више од 1.600 повређених због резултата на Мундијалу! (ВИДЕО)

Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Istorijska pobeda fudbalske reprezentacije Meksika nad Ekvadorom i plasman u osminu finala Svetskog prvenstva pretvorili su se u nezapamćenu tragediju na ulicama Meksiko Sitija.

Prema zvaničnim informacijama, tokom masovnih proslava širom prestonice četvoro ljudi izgubilo život, dok su hiljade povređene, zbog čega su reagovali i čelnici FIFA.

Centralno mesto skupa stotina hiljada najvatrenijih navijača bio je kultni spomenik "Anđeo nezavisnosti", u epicentru grada, gde je kako navodi portal "Aristegi njuz", gužva bila sa smrtonosnim ishodom.

Medicinske i hitne službe u prestonici Meksika objavile su stravične detalje o žrtvama koje su stradale u opštem haosu na ulicama, a oni glase:

Jedan tridesetogodišnji muškarac preminuo je od zastoja srca, koji je usledio nakon teškog epileptičnog napada i unutrašnjeg krvarenja u digestivnom traktu.

Druge žrtve stradale su u stampedu – muškarac star 44 godine i devetnaestogodišnja devojka ugušili su se u masi u trenutku kada je gomila počela da gazi sve pred sobom su prvi detalji o smrti, dok se za sada uzrok za etvrtu žrtvu ne navodi.

Posle crnih vesti, javnosti se hitno obratila gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada, poslavši dramatičan apel celoj naciji:

„Pozivam sve navijače i građane da se raduju odgovorno, pažljivo i sa empatijom jedni prema drugima. Ne dozvolite da se istorijski sportski uspesi pretvaraju u porodične tragedije“, rekla je Brugada.

Prvi čovek FIFA, Italijan Đani Infantino, izdao je zvanično saopštenje u kojem je izrazio duboko žaljenje i saučešće zbog ovih tragičnih događaja koji su bacili senku na svetkovinu u Meksiku.

Prema podacima medicinskih službi, više od 1.600 ljudi hitno je zbrinuto na samom stadionu „Asteka“, kao i u improvizovanim i redovnim bolnicama širom grada.

Lekari su cele noći sanirali najrazličitije povrede – od otvorenih preloma kostiju zadobijenih u tučama i padovima sa ograda, pa sve do teških trovanja alkoholom.

Iako "sombrerosi" proslavljaju epski podvig ulazak u osminu finala Mundijala, zastave u glavnom gradu zbog nemilih scena su spuštene na pola koplja.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke 

 

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