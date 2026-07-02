HAOS NA ULICAMA PRESTONICE! Kvartet mrtvih i više od 1.600 povređenih zbog rezultata na Mundijalu! (VIDEO)
Ulazak fudbalske reprezentacije Meksika među 16 na Svetskom prvenstvu u domovini izazvalo je opšte nerede u Meksiko sitiju.
Istorijska pobeda fudbalske reprezentacije Meksika nad Ekvadorom i plasman u osminu finala Svetskog prvenstva pretvorili su se u nezapamćenu tragediju na ulicama Meksiko Sitija.
Prema zvaničnim informacijama, tokom masovnih proslava širom prestonice četvoro ljudi izgubilo život, dok su hiljade povređene, zbog čega su reagovali i čelnici FIFA.
Centralno mesto skupa stotina hiljada najvatrenijih navijača bio je kultni spomenik "Anđeo nezavisnosti", u epicentru grada, gde je kako navodi portal "Aristegi njuz", gužva bila sa smrtonosnim ishodom.
Medicinske i hitne službe u prestonici Meksika objavile su stravične detalje o žrtvama koje su stradale u opštem haosu na ulicama, a oni glase:
Jedan tridesetogodišnji muškarac preminuo je od zastoja srca, koji je usledio nakon teškog epileptičnog napada i unutrašnjeg krvarenja u digestivnom traktu.
Druge žrtve stradale su u stampedu – muškarac star 44 godine i devetnaestogodišnja devojka ugušili su se u masi u trenutku kada je gomila počela da gazi sve pred sobom su prvi detalji o smrti, dok se za sada uzrok za etvrtu žrtvu ne navodi.
Posle crnih vesti, javnosti se hitno obratila gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada, poslavši dramatičan apel celoj naciji:
„Pozivam sve navijače i građane da se raduju odgovorno, pažljivo i sa empatijom jedni prema drugima. Ne dozvolite da se istorijski sportski uspesi pretvaraju u porodične tragedije“, rekla je Brugada.
Prvi čovek FIFA, Italijan Đani Infantino, izdao je zvanično saopštenje u kojem je izrazio duboko žaljenje i saučešće zbog ovih tragičnih događaja koji su bacili senku na svetkovinu u Meksiku.
Prema podacima medicinskih službi, više od 1.600 ljudi hitno je zbrinuto na samom stadionu „Asteka“, kao i u improvizovanim i redovnim bolnicama širom grada.
Lekari su cele noći sanirali najrazličitije povrede – od otvorenih preloma kostiju zadobijenih u tučama i padovima sa ograda, pa sve do teških trovanja alkoholom.
Iako "sombrerosi" proslavljaju epski podvig ulazak u osminu finala Mundijala, zastave u glavnom gradu zbog nemilih scena su spuštene na pola koplja.
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