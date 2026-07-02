Svet

MOSKVA OTKRILA ŠTA JE BILO NA METI! Posle razornog udara oglasilo se rusko Ministarstvo odbrane

V.N.

02. 07. 2026. u 07:36

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RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su ciljevi masovnih vazdušnih udara na Kijev bili vojno-industrijski i energetski objekti, kao i vojni aerodromi.

МОСКВА ОТКРИЛА ШТА ЈЕ БИЛО НА МЕТИ! После разорног удара огласило се руско Министарство одбране

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

U saopštenju ruskog Ministarstva navodi se da napadi na Kijev i Kijevsku oblast predstavljaju odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji.

 - Oštećeni su objekti vojne industrije i objekti gorivno-energetskog kompleksa u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti - navodi se u saopštenju.

Prema navodima Minsitarstva, masovni udar izveden je upotrebom "preciznog oružja velikog dometa iz vazdušnih, kopnenih i morskih baza, kao i bespilotnih letelica".

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