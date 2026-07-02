MOSKVA OTKRILA ŠTA JE BILO NA METI! Posle razornog udara oglasilo se rusko Ministarstvo odbrane
RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su ciljevi masovnih vazdušnih udara na Kijev bili vojno-industrijski i energetski objekti, kao i vojni aerodromi.
U saopštenju ruskog Ministarstva navodi se da napadi na Kijev i Kijevsku oblast predstavljaju odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji.
- Oštećeni su objekti vojne industrije i objekti gorivno-energetskog kompleksa u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti - navodi se u saopštenju.
Prema navodima Minsitarstva, masovni udar izveden je upotrebom "preciznog oružja velikog dometa iz vazdušnih, kopnenih i morskih baza, kao i bespilotnih letelica".
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