SVI GLEDALI U KRALJEVSKU LOŽU: Novak Đoković ugledao ovu legendu, pa uradio nešto potpuno neočekivano

Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle plasmana u treće kolo Vimbldona da je toliko puta bio na tom turniru, ali da uvek želi da se vrati, kao i to da je presrećan što ide u naredno kolo.

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Posle pobede, Đoković nije krio zadovoljstvo zbog igre, ali ni zbog činjenice da se ponovo nalazi na mestu koje smatra posebnim.

"Sjajno se osećam, bio sam ovde toliko puta i ne želim da propuštam priliku za Vimbldon. Meni je ovo ostvarenje dečačkog sna. I kada imam preko 30 godina i dalje se isto osećam. Nije to kliše, ja verujem u to da su godine samo broj", rekao je Đoković i tom prilikom pozdravio slavnog golfera Roja Mekilroja, koji je meč pratio iz Kraljevske lože.

Na konstataciju da je partijom protiv Cicipasa podsetio na svoje najbolje dane, publika ga je nagradila ovacijama, a Đoković je odgovorio:

"Volim tu staru teritoriju, da se vratim u najbolje dane. Očigledno je da sam prezadovoljan kada odigram ovako i sve je bilo u najboljem redu, pa je ukazivalo da će se ovako i završiti. Imao sam jedan od najboljih dana za ritern, pogotovo u trećem setu kada sam bio miran. Sve mi je išlo na ruku iako je on bio snažan i precizan, ali anticipacija se popravila i bolje sam mu čitao servise od sredine drugog seta. Opet je lepo biti u dvorani na Vimbldonu i presrećan sam što idem u sledeće kolo", rekao je Novak.

Pobedom bez izgubljenog seta Đoković je nastavio pohod ka osmoj tituli na najprestižnijem teniskom turniru na svetu, a ukupno 25. grend slemu.

Novakov protivnik u trećem kolu biće Francuz Artur Rinderkneš.