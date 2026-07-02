OVO GA JE IZBACILO IZ TAKTA! Novak Đoković zagrmeo nakon pobede protiv Stefanosa Cicipasa

Novak Đoković se plasirao u treće kolo Vimbldona, pošto je na Centralnom terenu u drugom kolu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa posle tri seta (6:3, 6:4, 6:2), a nakon meča je govorio na konferenciji za medije

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- Nismo nikada igrali na travi. Stefanos trenutno nije u najboljoj formi kao kada je bio top 5 i igrao slem finala. To je jasno i to se videlo u ključnim trenucima, kada je promašivao neke udarce koje inače ne bi. To je tako u tenisu, kada nemaš samopouzdanja, onda previše razmišljaš, komplikuješ. On pokušava da se vrati na stari nivo. Pritom sam i ja podigao nivo danas“, rekao je Novak.

Govorio je Đoković na prošloj konferenciji o promenama koje su potrebne tenisu, a sada su ga novinari pitali koje bi konkretno inovacije uveo.

- Ne znam da li bi baš moglo da budemo ozvučeni tokom mečeva, na treningu je OK. Format takmičenja, pravila, to su polja. Poenta je da privučemo mlađu publiku koja ima kraći period pažnje i vole dinamičan sadržaj. Tenis je uzbudljiv sport, jedan na jedan, ali nekad traje predugo i nije toliko zanimljivo ako niste zagriženi fan tenisa… Ne izmišljam toplu vodu, vidim da u poslednjih 15 godina mnogi govore o tome, ali ostaje na teoriji. Hajde da vidimo, nemam čarobni štapić, ali otvoren sam za diskusiju“.

Posle skoro četiri godine, Serena Vilijams se vratila profesionalnom tenisu i u 45. godini izgubila u tri seta od Maje Džoint u prvom kolu.

- Oduvek sam bio njen fan. Siguran sam da je želela da dobije makar jedan meč, ili više… Znajući koliko je takmičarski nastrojena i njen um šampiona, znam da nije zadovoljna. Nadam se da ćemo je viđati još na terenu, to bi bilo sjajno za tenis. Gledao sam malo. Nije igrala godinama, ima dvoje dece… Ljudi uvek očekuju da si na najboljem nivou jer je toliko dominirala godinama. Normalno je da se ne kreće dobro, nije igrala meč tako dugo. Ljudi treba da o’lade malo sa kritikama, hajde prosto da uživamo u svemu što ona predstavlja. Veliki je poklon za naš sport to što se uopšte vratila, ne znam zašto ljudi ne uživaju u povratku. Ljudi više vole da osuđuju. Nadam se da će još igrati, možda na US openu, to je slem kod njene kuće“.

Đoković ističe da podloga nije posebno klizava ove godine.

- Trava je to, jednostavno… Pada se više nego na bilo kojoj drugoj podlozi. Rizik se povećava kad se krov zatvori jer je veća vlaga, pa je klizavije. Još moje kretanje koje je dinamično… Ne može se to preduprediti jer se boriš, želiš da osvojiš poen. Srećom, nisam nikad imao veći problem“.

Đoković: Pomeramo granicu mogućeg

[Novak Đoković]

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Za kraj, Đokovića su pitali da li je emotivan kada gleda velikane u drugim sportovima.

„Mislim da podižemo granicu u smislu šta je moguće u kasnim godinama. Mesi, Lebron, Kari… Golf je možda drugačiji jer godine ne igraju toliku ulogu kao u tenisu, fudbalu, košarci… Svi sportisti koje smo spomenuli su velikani, volim da gledam kad se stvara istorija i volim da prisustvujem veličini. Mesi mi je vršnjak, dobro je biti rođen 1987. godine! Volim sport: pratim Mundijal, NBA, Formulu 1… Znam kako je i znam šta je potrebno da se bude tako dobar, tako da ogromno poštovanje za njih“, zaključuje Đoković.