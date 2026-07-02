IZ BARSELONE PRAVAC U ZAGREB! Dinamo doveo pakleno pojačanje
Ofanzivni vezista dogovorio se sa hrvatskim šampionom i uskoro će stići u Zagreb.
Fudbalski klub Dinamo iz Zagreba pretplatio se na dovođenje igrača iz Barselonine škole.
Nakon što su pogodili sa Serhijem Domingezom, sada na "Maksimir" stiže i Dani Rodrigez, još jedan produkt La Masije.
Ofanzivni vezista dogovorio se sa hrvatskim šampionom i uskoro će stići u Zagreb.
Transfer je potvrdio i Fabrisio Romano, a Barselona se donekle osigurala ubacivanjem klauzule po kojoj će imati pravo preče kupovine.
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