IZ BARSELONE PRAVAC U ZAGREB! Dinamo doveo pakleno pojačanje

Ofanzivni vezista dogovorio se sa hrvatskim šampionom i uskoro će stići u Zagreb.

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Fudbalski klub Dinamo iz Zagreba pretplatio se na dovođenje igrača iz Barselonine škole.

Nakon što su pogodili sa Serhijem Domingezom, sada na "Maksimir" stiže i Dani Rodrigez, još jedan produkt La Masije.

🚨🇭🇷 Dinamo Zagreb have sealed permanent deal to sign Dani Rodriguez from Barcelona.



Understand Barça have negotiated a buy back clause as part of deal. 🔴🔵 pic.twitter.com/knMczWuvrc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Ofanzivni vezista dogovorio se sa hrvatskim šampionom i uskoro će stići u Zagreb.

Transfer je potvrdio i Fabrisio Romano, a Barselona se donekle osigurala ubacivanjem klauzule po kojoj će imati pravo preče kupovine.