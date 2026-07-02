Fudbal

IZ BARSELONE PRAVAC U ZAGREB! Dinamo doveo pakleno pojačanje

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02. 07. 2026. u 04:45

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Ofanzivni vezista dogovorio se sa hrvatskim šampionom i uskoro će stići u Zagreb.

ИЗ БАРСЕЛОНЕ ПРАВАЦ У ЗАГРЕБ! Динамо довео паклено појачање

Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Fudbalski klub Dinamo iz Zagreba pretplatio se na dovođenje igrača iz Barselonine škole.

Nakon što su pogodili sa Serhijem Domingezom, sada na "Maksimir" stiže i Dani Rodrigez, još jedan produkt La Masije.

Ofanzivni vezista dogovorio se sa hrvatskim šampionom i uskoro će stići u Zagreb.

Transfer je potvrdio i Fabrisio Romano, a Barselona se donekle osigurala ubacivanjem klauzule po kojoj će imati pravo preče kupovine.

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