KAKO ĆE SE SRBIJA POSTAVITI? Šešelj otkrio šta će se dogoditi na prostoru bivše Jugoslavije
SRBI nemaju zbog čega da se izvinjavaju, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.
"Okupirana je Republika Srpska Krajina, mi neprekidno moramo Hrvatsku da podsećamo da se nikad nećemo pomiriti s tom okupacijom. Hoće li Crnu Goru progutati Albanija? Neka misli tamošnji narod o tome. Ako odnesu prevagu Srbi, a nadam se da će odneti prevagu, da će i oni koji se izjašnjavaju kao Crnogorci da shvate kolika je to bila podvala, da će se ona vratiti u isti tabor sa Srbijom. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi moramo da spasimo Republiku Srpsku. Ako hoće i muslimani, ako se predomisle, pa traže neki sporazum sa Srbima, mi imamo otvorena vrata. Ako neće, nećemo nikoga na silu terati. Ako zapreti opasnost opet Makedoncima od Šiptara, naša vrata za pružanje pomoći će biti otvorena. Ali nećemo na silu intervenisati protiv njihove volje. Možda oni zavole Šiptare, možda svi promene imena u šiptarska, ko zna, ako su pristali već da promene naziv države" , kazao je Šešelj za Informer TV.
Preporučujemo
"MOJE JE DA KAŽEM..." Šešelj otkrio koja četiri poteza blokaderi planiraju
28. 06. 2026. u 08:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KLANICA U KONSTANTINOVKI: Ukrajinci beže, Rusi jurišaju sa isukanim bajonetima
KOMANDANT bataljona je izjavio da ukrajinske oružane snage izbegavaju borbu lakog oružja u Konstantinovki. Prema njegovim rečima, tokom čišćenja naselja, ukrajinski vojnici pokušavaju da izbegnu blisku borbu, jer su inferiorni u odnosu na ruske jedinice u vatrenim obračunima.
01. 07. 2026. u 15:48 >> 15:55
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
JEZIV SNIMAK IZ HRVATSKE, DEVOJKE VIKALE: "Ne u autobus, ne!"
DRUŠTVENIM mrežama kruži snimak koji prikazuje zabrinjavajuću vožnju vozača kamiona.
30. 06. 2026. u 11:05
Komentari (0)