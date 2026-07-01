KAKO ĆE SE SRBIJA POSTAVITI? Šešelj otkrio šta će se dogoditi na prostoru bivše Jugoslavije

SRBI nemaju zbog čega da se izvinjavaju, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

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"Okupirana je Republika Srpska Krajina, mi neprekidno moramo Hrvatsku da podsećamo da se nikad nećemo pomiriti s tom okupacijom. Hoće li Crnu Goru progutati Albanija? Neka misli tamošnji narod o tome. Ako odnesu prevagu Srbi, a nadam se da će odneti prevagu, da će i oni koji se izjašnjavaju kao Crnogorci da shvate kolika je to bila podvala, da će se ona vratiti u isti tabor sa Srbijom. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi moramo da spasimo Republiku Srpsku. Ako hoće i muslimani, ako se predomisle, pa traže neki sporazum sa Srbima, mi imamo otvorena vrata. Ako neće, nećemo nikoga na silu terati. Ako zapreti opasnost opet Makedoncima od Šiptara, naša vrata za pružanje pomoći će biti otvorena. Ali nećemo na silu intervenisati protiv njihove volje. Možda oni zavole Šiptare, možda svi promene imena u šiptarska, ko zna, ako su pristali već da promene naziv države" , kazao je Šešelj za Informer TV.

Dr Vojislav Šešelj: A kakva vremena dolaze, neka od toga Hrvati više strepe nego Srbi. Njih će neko progutati. Hoće li Crnu Goru progutati Albanija? Možda Makedonci svi promene imena u šiptarska, ko zna, ako su pristali već da promene naziv države?



„Srbi nemaju zbog čega da se… pic.twitter.com/6DE2TlUYov — Srpski radikali (@srpski_radikali) June 29, 2026