DENVER IZNENADIO POTEZOM: Jokiću stiglo brutalno pojačanje!
Nagetsi uveliko razmišljaju o novoj sezoni, pa su angažovali Marvina Breglija.
Denver Nagetsi su postigli dogovor sa Marvinom Beglijem III, pa će potpisati jednogodišnji ugovor sa timom iz Kolorada.
Ovo je potvrdio uvek dobro obavešteni NBA insajder, Šems Čaranija, a ovaj košarkaš stiže kod Nikole Jokića posle solidne epizode u Dalasu, gde je u finišu prošle sezone podigao formu i pokazao da još uvek nije za "staro gvožđe".
Bivši NBA šampion će u njemu dobiti atletski moćnu opciju u reketu i košarkaša koji bi primarno trebalo da donese preko potrebne minute odmora najboljem igraču Jokiću.
Međutim, kako god da se pokaže u Koloradu, Beglija će zauvek pratiti etiketa jednog od najvećih promašaja u istoriji NBA drafta.
Njegovo ime biće zauvek crnim slovima upisano u knjige Sakramenta. Te sada već čuvene 2018. godine, tadašnji generalni menadžer Kingsa i legenda ovdašnje košarke, Vlade Divac, rešio je da sa visoke druge pozicije na draftu izabere ovog igrača sa Univerziteta Djuk.
Pošto je neslavno završio epizodu u glavnom gradu Kalifornije, Begli je postao lutalica u NBA. Tokom dosadašnje karijere branio je boje: Sakramento Kingsa, Detroit Pistonsa, Vašington Vizardsa i već pomenutih Maveriksa.
Konstantni problemi sa povredama, promenljiva forma i nedostatak defanzivnog fokusa sprečili su ga da opravda visoka očekivanja, kao drugi pik na Draftu.
Uprkos tome što ima tek 27 godina, pred njim je kratak period dokazivanja, ali bi pored Somborca i pod palicom Majkla Melouna mogao da rehabilituje karijeru.
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