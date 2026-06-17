KRISTIJANO RONALDO ČUPA KOSU! Lionel Mesi ispisao istoriju na Mundijalu i prestigao Portugalca
ARGENTINA je slavila 3:0 protiv Alžira. Prvi het-trik ikada na Svetskom prvenstvu postigao je Lionel Mesi i ispisao tako istoriju.
Naime, Mesi je sa 38 godina oborio rekord Kristijana Ronalda. Argentinac je postigao het-trik sa 38. godina i 357 dana i tako oborio rekord popularnog "CR7" koji je do sada držao rekord na Mundijalima kao najstariji fudbaler koji je postigao het trik. On je to učinio 2018. godine na Mundijalu u Rusiji. Sastali su se tada Portugal i Španije, meč je završen rezultatom 3:3 a Kristijano je dao tri pogotka sa 33. godine i 130 dana.
Portugal danas od 19 časova igra sa Demokratskom republikom Kongo, Ronaldo ima 41 godinu i sigurno će biti silno motivisan da proba sada on ponovo da izbije na čelo ove liste "najstarijih" fudbalera sa het-trikom na Svetskim prvenstvima.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
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