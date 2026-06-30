Svet

MAKSIMALNI NIVO UZBUNE, SISTEM JE ZAKAZAO: Mađar saopštio užasnu vest o situaciji u Mađarskoj

Novosti online

30. 06. 2026. u 16:37

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MAĐARSKA se suočava sa nestašicom vode za piće zbog abnormalnih vrućina, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

МАКСИМАЛНИ НИВО УЗБУНЕ, СИСТЕМ ЈЕ ЗАКАЗАО: Мађар саопштио ужасну вест о ситуацији у Мађарској

Foto: Profimedija/Shutterstock Editorial/Jakub Porzycki

On je rekao da je maksimalni nivo uzbune zbog visokih temperatura produžen u zemlji do kraja 1. jula, sa ograničenjem vode drugog nivoa uvedenim u 120 naselja i nestašicom vode u tri, što pogađa ukupno 6.797 ljudi.

- Tokom vikenda, potražnja za vodom bila je 55% veća od prosečne, a na nekim mestima potrošnja je bila više nego dvostruko veća od norme. To znači da sistem nije u mogućnosti da nadoknadi nedostajuću vodu iz rezervoara na nekoliko mesta. Ako sada ne smanjimo potrošnju, druge zajednice bi se mogle suočiti sa ozbiljnom nestašicom vode - napisao je Mađar na društvenim mrežama.

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