PAO POTPIS NA MARAKANI! Dao tri gola Zvezdi, pa zadužio opremu šampiona Srbije

27. 05. 2026. u 08:17

ČELNICI Crvene zvezde ne sede skrštenih ruku!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prema pisanju "Meridian sporta" Crvena zvezda je dovela Petra Jovanovića. Reč je o napadaču Napretka, koji je pre nekoliko nedelja postigao het-trik u duelu omladinaca, čime je Zvezdino slavlje odložio za nekoliko dana.

Nije to prošlo ispod radara, te je Zvezda brzo reagovala i dogovorila dolazak Jovanovića, saznaje Meridian sport.

Jovanović je u nedavno završenoj sezoni postigao devet pogodaka, a činjenica da je rođen 2008. godine govori da će Nenad Milijaš moći da računa na njega u narednoj omladinskoj sezoni.

Rođeni Nišlija je pre godinu dana stigao u Kruševac i uspeo da se nametne, ali ispadanje Napretka u drugi rang i ponuda Zvezde praktično su mu otvorili put ka Marakani.

