PAO POTPIS NA MARAKANI! Dao tri gola Zvezdi, pa zadužio opremu šampiona Srbije

ČELNICI Crvene zvezde ne sede skrštenih ruku!

Prema pisanju "Meridian sporta" Crvena zvezda je dovela Petra Jovanovića. Reč je o napadaču Napretka, koji je pre nekoliko nedelja postigao het-trik u duelu omladinaca, čime je Zvezdino slavlje odložio za nekoliko dana.

Nije to prošlo ispod radara, te je Zvezda brzo reagovala i dogovorila dolazak Jovanovića, saznaje Meridian sport.

Jovanović je u nedavno završenoj sezoni postigao devet pogodaka, a činjenica da je rođen 2008. godine govori da će Nenad Milijaš moći da računa na njega u narednoj omladinskoj sezoni.

Rođeni Nišlija je pre godinu dana stigao u Kruševac i uspeo da se nametne, ali ispadanje Napretka u drugi rang i ponuda Zvezde praktično su mu otvorili put ka Marakani.

