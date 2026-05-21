TOTALNO RASULO! Srbija bez petorice standardnih reprezentativaca, ali to nije sve...

21. 05. 2026. u 08:21

Fudbalska reprezentacija Srbije okuplja se narednog utorka pred prijateljske mečeve sa Zelenortskim Ostrvima i Meksikom, ali selektor Veljko Paunović neće moći da računa na nekoliko standardnih igrača

Prema saznanjima Meridian sporta, na spisku zbog odmora i dogovora sa selektorom neće biti Nikole Milenkovića, Strahinja Pavlovića, Predraga Rajkovića, Saše Lukića i Luke Jovića. To su samo neki od igrača koji će u dogovoru sa selektorom biti izostavljeni za naredno okupljanje.

Isti izvor ističe da nije isključeno da brojka bude i veća, ali nije to ništa neuobičajeno, jer je Paunović još ranije najavio da će mu ovi prozori biti prilika da igrači koji su bili u drugom planu dobiju šansu, i pokušaju da se izbore za ozbiljniju ulogu u reprezentaciji.

Podsetimo, Srbija će 31. maja dočekati Zelenortska ostrva u Lisabonu, da bi potom 4. juna naša reprezentacija izašla na megdan Meksiku u Toluki. Biće to poslednja provera za Orlove pred početak Lige nacija koji je zakazan za septembar.

