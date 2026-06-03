TUGA! Preminuo Edin Avdić
Košarkaški novinar, podkaster i nekadašnji komentator Edin Avdić preminuo je u 48. godini, saznaje "Sport klub"
Edin je rođen je 19. juna 1979. u Sarajevu.
- Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana, definitivno najpoznatiji po prenosima košarkaških utakmica i detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a pre novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama KK Bosna - navodi portal.
Karijeru je započeo na Federalnoj televiziji, potom radio na OBN-u, gđe je stekao veliku popularnost kao komentator NBA lige, a zatim je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena sport. Poznat je po energičnom stilu komentarisanja, stručnim analizama i kolumnama o košarci koje su godinama bile među najčitanijima u regionu.
U poslednje vreme, zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem, vodio je popularni podkast „Udvajanje“, kao i svoju autorsku emisiju „X&O’s chat“ na Televiziji Una.
Zahvaljujući znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatra jednim od najprepoznatljivijih i najcenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Uskoro opširnije
Preporučujemo
"ŠOKIRAN SAM": Oglasio se Jusuf Nurkić, emotivnim rečima oprostio se od Edina Avdića
03. 06. 2026. u 19:38
REČI KOJE ĆE SVAKOG DOTAĆI: Partizan se oprostio od Edina Avdića!
03. 06. 2026. u 19:35
"ŽIVOT JE NEKADA GROZAN": Oglasio se najbliži saradnik Edina Avdića
03. 06. 2026. u 19:17
CEO BALKAN U ŠOKU! Najčuveniji košarkaški prenos Edina Avdića (VIDEO)
03. 06. 2026. u 19:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SUSRET RANjENIH ORLOVA: U duelu mundijalskih gubitnika oslabljena Nigerija gostuje Poljskoj
Poljska i Nigerija odigraće prijateljsku utakmicu u Varšavi na stadionu PGE Narodovi.
03. 06. 2026. u 07:30
UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti
Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome više od četiri godine, Rusija je bila na udaru mnogih sankcija. Ipak, iako se "specijalna vojna operacija", kako Ruska Federacija naziva taj krvavi sukob, nastavlja - najnovije vesti koje objavljuje jedno rusko ministarstvo - oduševilo je celu zemlju, a šokiralo Ukrajince.
02. 06. 2026. u 20:42
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)