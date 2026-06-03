TUGA! Preminuo Edin Avdić

Košarkaški novinar, podkaster i nekadašnji komentator Edin Avdić preminuo je u 48. godini, saznaje "Sport klub"

Foto: Printcreen/Youtube/vijesti.ba_bih

Edin je rođen je 19. juna 1979. u Sarajevu.

- Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana, definitivno najpoznatiji po prenosima košarkaških utakmica i detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a pre novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama KK Bosna - navodi portal.

Karijeru je započeo na Federalnoj televiziji, potom radio na OBN-u, gđe je stekao veliku popularnost kao komentator NBA lige, a zatim je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena sport. Poznat je po energičnom stilu komentarisanja, stručnim analizama i kolumnama o košarci koje su godinama bile među najčitanijima u regionu.

U poslednje vreme, zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem, vodio je popularni podkast „Udvajanje“, kao i svoju autorsku emisiju „X&O’s chat“ na Televiziji Una.

Zahvaljujući znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatra jednim od najprepoznatljivijih i najcenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

Uskoro opširnije