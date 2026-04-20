Povratak kralja! Georgi Hadži novi selektor Rumunije

Čuveni fudbaler Georgi Hadži ponovo će voditi reprezentaciju Rumunije.

Najbolji fudbaler svih vremena rumunskog fudbala, Hadži, ponovo će sesti na klupu nacionalne selekcije.

Po završetku igračke karijere, Hadži se posvetio trenerskom poslu. I tu je imao uspeha. Osvojio je dve titule, uz kup i superkup sa Farulom iz Kostance, pre toga (2005) Kup Turske sa Galatom. Dvaput je bio najbolji trener Rumunije, jednom rumunske Lige 1, a sada će se naći pred novim izazovom - u ulozi selektora Rumunije.

Nije to nepoznanica za Georgija Hadžija, pošto je vodio nacionalni tim na četiri utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2002.

