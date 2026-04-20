Povratak kralja! Georgi Hadži novi selektor Rumunije
Čuveni fudbaler Georgi Hadži ponovo će voditi reprezentaciju Rumunije.
Najbolji fudbaler svih vremena rumunskog fudbala, Hadži, ponovo će sesti na klupu nacionalne selekcije.
Po završetku igračke karijere, Hadži se posvetio trenerskom poslu. I tu je imao uspeha. Osvojio je dve titule, uz kup i superkup sa Farulom iz Kostance, pre toga (2005) Kup Turske sa Galatom. Dvaput je bio najbolji trener Rumunije, jednom rumunske Lige 1, a sada će se naći pred novim izazovom - u ulozi selektora Rumunije.
Nije to nepoznanica za Georgija Hadžija, pošto je vodio nacionalni tim na četiri utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2002.
Preporučujemo
Eh, da nije tih Ukrajinaca! Zvezdi stigle vesti koje nikako nije želela da čuje
20. 04. 2026. u 11:12
Žoze Murinjo zaprepašćen: Sezona bez poraza, a završiće prvenstvo kao treći?!
20. 04. 2026. u 14:45
"Neću da lažem!" Čima Moneke progovorio o problemima u Crvenoj zvezdi
20. 04. 2026. u 12:42
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.
20. 04. 2026. u 12:16
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
