Fudbal

Povratak kralja! Georgi Hadži novi selektor Rumunije

Filip Milošević

20. 04. 2026. u 16:00

Čuveni fudbaler Georgi Hadži ponovo će voditi reprezentaciju Rumunije.

Повратак краља! Георги Хаџи нови селектор Румуније

Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Najbolji fudbaler svih vremena rumunskog fudbala, Hadži, ponovo će sesti na klupu nacionalne selekcije.

Po završetku igračke karijere, Hadži se posvetio trenerskom poslu. I tu je imao uspeha. Osvojio je dve titule, uz kup i superkup sa Farulom iz Kostance, pre toga (2005) Kup Turske sa Galatom. Dvaput je bio najbolji trener Rumunije, jednom rumunske Lige 1, a sada će se naći pred novim izazovom - u ulozi selektora Rumunije.

Nije to nepoznanica za Georgija Hadžija, pošto je vodio nacionalni tim na četiri utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2002.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
Tenis

0 10

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 12:16

