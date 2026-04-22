"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

Foto: Cinzia Camela / Zuma Press / Profimedia

Danas, skoro dve godine kasnije, Đorđi je na svom Instagram nalogu postavila video snimke treninga sa natpisom „predsezonske pripreme".

I, to je šokiralo mnoge.

Iako je još u decembru 2025. viđena je na terenu sa grčkom igračicom Despinom Papamihail, što je pokrenulo nagađanja o mogućem povratku na turnire, ovo sada deluje - kao davanje "zelenog svetla" i sebi i javnosti za povratak.

Teniserka koja je nekada udarala loptu "jače nego polovina ATP tura", kako se to u šali govorilo, izgled da se zaista vraća.

Ali, ko je uopšte Kamila Đorđi i zašto je ona "najzgodnija prevarantkinja" i... iz kog razloga je njen pomenuti odlazak sa velike scene više delovao kao bekstvo, nego kao klasična sportska penzija?

Kad Poreska uprava zakuca na vrata...

Odmah po „nestanku", italijanski mediji su izvestili da je finansijska policija pokrenula istragu protiv Đorđi i njene porodice. Navodno je ostala dužna oko 446.000 evra za neplaćene poreske obaveza, a izveštaji govore da prihodi iz 2016. godine nikada nisu ni prijavljeni.

Ona je ove optužbe odbacila, svaljujući krivicu na advokata:

„Probleme je napravio neko spolja ko me je zastupao. Moja porodica to nije znala, ni ja nisam."

Mediji su se, međutim, tada pitali:

"Kolika je hrabrost (ili drskost) potrebna da se u isto vreme penzionišete, preselite u Ameriku i zalupite vrata za sobom, prepustivši advokatu da objašnjava državnim organima?"



Vila u Toskani: nameštaj za uspomenu



Ako je poreska priča zvučala komplikovano, vlasnik vile u Kalencanu kod Firence ponudio je italijanskim medijima nešto konkretnije.

Tvrdio je da je porodica Đorđi napustila luksuzni smeštaj, a da prethodno nije platila šest meseci kirije, te da su "Kamila i njeni" sa sobom odneli antikvitetni nameštaj, persijske tepihe i druge vredne predmete.

Ukupna šteta procenjena je na 50.000 do 100.000 evra.

Čuvena atraktivna teniserka je i ovo odbila sa osmehom:

„Nameštaj u kući nije ni postojao, mi smo ga sami kupili."

Stanodavac je ostao pri svom, dodavši da ga je posebno pogodila „ta (Kamilina) poruka puna prezira koju sam dobio od nje: napisala mi je je da su to sve bili predmeti male vrednosti."



Lažni sertifikat o vakcinaciji





On je ranije optužena i za falsifikovanje potvrde o vakcinaciji protiv Kovida-19, i to u periodu kada je takva potvrda bila uslov za nastupanje na pojedinim turnirima. Optužba je povezana sa doktorkom Danijelom Grilone, koja je uhapšena upravo zbog falsifikovanja takvih sertifikata.

Đorđi je i to porekla:

„Ja sam se vakcinisala na različitim mestima. Problem je njen, ne moj. Zato sam potpuno mirna."

Čitav teniski lik izgrađen na kontroverzama



Zanimljivo je da Kamila Đorđi nije stranac u svetu kontroverzi ni u sportskom smislu. Tokom karijere često je najpre važila za autsajdera na teniskom terenu, smatrali su je "igračicom čiji je otac Serđo upravljao gotovo svim aspektima njenog života i karijere, od treninga do medijskih nastupa, a majka Klaudia dizajnirala joj je teniske haljine za poseban porodični brend".

Kritičari su godinama ukazivali na izolovanost porodičnog kruga i odsutnost klasičnog trenersko-sportskog odnosa.

Ipak, rezultata je bilo. I to dobrih. Osvojila je titulu na elitnom, turniru iz serije 1000 u Montrealu 2021. i u karijeri dostigla 26. mesto na VTA listi. Pritom je mamila uzdahe svojom atraktivnom pojavom, ali i agresivnim stilom igranja tenisa.

Povratak ili samo poziranje?



Sama Đorđi zasad nije potvrdila takmičarski povratak. Pokrenula je relativno skoro svoj teniski kamp na Majorci, promoviše modni brend i pozira za kamere. Udala se početkom 2026. godine. Neki analitičari smatraju da je „trening" samo dobar marketinški potez — način da održi pažnju publike i vrednost svog imidža u modnom svetu.



Ali, tenis je sport u kom se, kao i u dobrom detektivskom romanu - ili filmskoj priči, poput njenoj, nikad unapred ne zna kraj. Ako se Kamila Đorđi zaista vrati na VTA turneju, publika će imati dvostruki razlog da gleda — i udarce, i dramu. A ona je nekako oduvek obilovala i jednim, i drugim.

