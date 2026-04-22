"Nije tu samo umešana Marta Kos, ne znaju kako da pravdaju sastanak sa rektorom" Vučić objasnio da li EU podržava blokadere

NA pitanje da prokomentariše navode pojedinih profesora na N1 kako je "EU pokazala podršku blokaderima u Srbiji jer je Marta Kos imala sastanak sa rektorom Vladanom Đokićem", Vučić je imao jasan odgovor.

- Nije samo Marta Kos, imao je on mnoge sastanke više puta i na višem nivou od Marte Kos. Samo što su se dogovarali da o tome ne govore u javnosti. Zato što je teško objasniti što bi neko primio nekog rektora. Nemam nikakv problem sa tim i ja ću da potvrdim njihove reči. Čestitam im na tome, uspeli su da osvoje podršku EU, ogromna je podrška EU. To je jedna od dobrih vesti za građane Srbije. Mi ne možemo da imamo podršku kod onih koji su lobosti za nezavisno Kosovo, kod onih koji Srbiju proglašavaju genocidnom. Među njima je i ovaj Sandro Goci, ova lopuža što ne zna ni koje je nacionalnosti, samo mu je važno da se dočepa nekih fondova i para. Nemamo podršku, Đokić ima podršku, to je očigledno. Ako ste mislili da ću da demantujem i takmičim se sa nekim po tom pitanju, neću. Mene interesuje podrška našeg naroda, mene ne interesuje podrška u tuđim zemljama i u tuđim kabinetima. Vi stvarate prijateljstva i odnose poštovanja sa svetom, a ne odnose u kojima ćete od nekoga da zavisite, od nečije dobre volje ili od toga koliko puta će da vas potapše po ramenu zato što ste ispunjavali nečije naloge. Ja nisam takav čovek i nisam sposoban za tako nešto. Imam slobodarsku i dušu i dih i srce i uvek ću se boriti za svoju zemlju, a da li Brisel podržava više Đokića nego mene, mislim da nema nikakve sumnje. Ja nemam nikakav problem da to kažem otvoreno. I mnogi drugi koji žele manje nezavisnu Srbiju, a više zavisnu od njihovih stavova, podržavaće Đokića ili nekog drugog. Potpuno je svejedno. Suviše sam ja tvrdoglav, suviše svoj, suviše Srbin, suviše volim Srbiju, da bih moćnicima bio po volji.