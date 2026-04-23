Tenis

Hrvat "sahranio" Srbina! Novak Đoković dobio udarac kome se uopšte nije nadao

Новости онлине

23. 04. 2026. u 06:10

DUGO su Novak Đoković i Goran Ivanišević važili za najbolji teniski tandem.

Хрват сахранио Србина! Новак Ђоковић добио ударац коме се уопште није надао

Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

Iako se često dešavalo da se najbolji teniser sveta u naletu besa okomi na svoj stručni štab u kome je glavni bio Hrvat sve je to bilo u skladu posla. Nije bilo otrovnih strelica ni sada ni tada na toj relaciji. 

Ali, jedan drugi teniser iz komšiluka je pecnuo Đokovića. Naime, nekadašnji hrvatski teniser Ivan Ljubičić pomenuo je Novaka kroz negativnu prizmu dok je pričao o odnosu, Gorana Ivaniševića i Artura Fisa. 

Foto> CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

 

- Goran ima mnogo iskustva i mislim da će uglavnom pomoći da se stvari malo smire, jer sam atmosferu oko Artura smatrao veoma energičnom, vatrenom - kaže Ljubičić i dodaje:

- Ivanišević je neko ko smiruje i veoma je objektivan. Govori vam stvari tačno onakve kakve jesu, mislim da će mu doneti pre svega smirenost. Goran je bio u živahnim okruženjima, baš kao što je od Novaka Đokovića. S tim da je Đokovićeva energija ponekad negativna. Sa Arturom nije tako. Ali, nije lako uzbuniti Gorana. Prošao je kroz mnogo toga, da biste to uradili, morate da radite stvari drugačije od pukog osvajanja ATP 500 turnira - rekao je Ljubić i prkatično ni iz čega udario na Noleta sa kojim je navodno imao dobre odnose. 

"Ti si Srbin!" Cirkus u Hrvatskoj - političar "optužio" novinara: "Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna"
"Ti si Srbin!" Cirkus u Hrvatskoj - političar "optužio" novinara: "Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna"

POSLANIK Domovinskog pokreta u hrvatskom Saboru Stipe Mlinarić Ćipe prozvao je na društvenim mrežama TV voditelja i novinara Zorana Šprajca, optuživši ga za napade i propitujući motive takvog odnosa. U drugoj objavi izneo je niz političkih i ratnih referenci, i sugerisao da ga Šprajc napada zbog njegova javnog delovanja, između ostalog zbog protivljenja Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci (SDSS), inicijativi oko uklanjanja spomenika Goranu Šoškoćaninu i angažmana u slučaju generala Kontraobaveštajne službe (KOS) Aleksandra Vasiljevića

22. 04. 2026. u 18:07

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...
"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

22. 04. 2026. u 20:01

