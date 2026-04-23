Hrvat "sahranio" Srbina! Novak Đoković dobio udarac kome se uopšte nije nadao

DUGO su Novak Đoković i Goran Ivanišević važili za najbolji teniski tandem.

Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

Iako se često dešavalo da se najbolji teniser sveta u naletu besa okomi na svoj stručni štab u kome je glavni bio Hrvat sve je to bilo u skladu posla. Nije bilo otrovnih strelica ni sada ni tada na toj relaciji.

Ali, jedan drugi teniser iz komšiluka je pecnuo Đokovića. Naime, nekadašnji hrvatski teniser Ivan Ljubičić pomenuo je Novaka kroz negativnu prizmu dok je pričao o odnosu, Gorana Ivaniševića i Artura Fisa.

- Goran ima mnogo iskustva i mislim da će uglavnom pomoći da se stvari malo smire, jer sam atmosferu oko Artura smatrao veoma energičnom, vatrenom - kaže Ljubičić i dodaje:

- Ivanišević je neko ko smiruje i veoma je objektivan. Govori vam stvari tačno onakve kakve jesu, mislim da će mu doneti pre svega smirenost. Goran je bio u živahnim okruženjima, baš kao što je od Novaka Đokovića. S tim da je Đokovićeva energija ponekad negativna. Sa Arturom nije tako. Ali, nije lako uzbuniti Gorana. Prošao je kroz mnogo toga, da biste to uradili, morate da radite stvari drugačije od pukog osvajanja ATP 500 turnira - rekao je Ljubić i prkatično ni iz čega udario na Noleta sa kojim je navodno imao dobre odnose.