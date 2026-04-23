Hrvat "sahranio" Srbina! Novak Đoković dobio udarac kome se uopšte nije nadao
DUGO su Novak Đoković i Goran Ivanišević važili za najbolji teniski tandem.
Iako se često dešavalo da se najbolji teniser sveta u naletu besa okomi na svoj stručni štab u kome je glavni bio Hrvat sve je to bilo u skladu posla. Nije bilo otrovnih strelica ni sada ni tada na toj relaciji.
Ali, jedan drugi teniser iz komšiluka je pecnuo Đokovića. Naime, nekadašnji hrvatski teniser Ivan Ljubičić pomenuo je Novaka kroz negativnu prizmu dok je pričao o odnosu, Gorana Ivaniševića i Artura Fisa.
- Goran ima mnogo iskustva i mislim da će uglavnom pomoći da se stvari malo smire, jer sam atmosferu oko Artura smatrao veoma energičnom, vatrenom - kaže Ljubičić i dodaje:
- Ivanišević je neko ko smiruje i veoma je objektivan. Govori vam stvari tačno onakve kakve jesu, mislim da će mu doneti pre svega smirenost. Goran je bio u živahnim okruženjima, baš kao što je od Novaka Đokovića. S tim da je Đokovićeva energija ponekad negativna. Sa Arturom nije tako. Ali, nije lako uzbuniti Gorana. Prošao je kroz mnogo toga, da biste to uradili, morate da radite stvari drugačije od pukog osvajanja ATP 500 turnira - rekao je Ljubić i prkatično ni iz čega udario na Noleta sa kojim je navodno imao dobre odnose.
Obrt o kome bruji ceo svet! Novak Đoković najavio katastrofu, a onda jednim potezom sludeo "neverne Tome"
22. 04. 2026. u 09:52 >> 09:52
Osmeh koji vara! Novak Đoković blista u Madridu, a iza kulisa se odvija prava drama
21. 04. 2026. u 07:23 >> 09:06
Šok! Najbolji teniser sveta ne igra na Rolan Garosu?
21. 04. 2026. u 07:01
Borba za drugo mesto se zahuktava: Partizan bez kapitena na "Karađorđu"
U nastavku Superlige Srbije fudbaleri Vojvodine će danas u Novom Sadu od 17 časova dočekati Partizan.
22. 04. 2026. u 09:39
"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...
Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.
22. 04. 2026. u 20:01
"Potvrđena idiotkinja!" Rus izvređao Melonijevu, Italija uputila protest: "Fašistički ološ, izdala birače"
ITALIJA je uputila oštar protest Rusiji nakon uvredljivih izjava ruskog TV voditelja na račun premijerke Đorđe Meloni, dok joj je predsednik države pružio podršku i osudio skandalozne komentare.
22. 04. 2026. u 08:44
