Spremni smo za vraćanje vojnog roka: Intervju - General Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba VS (FOTO)

VOJSKA Srbije (VS) prati moguće oblike ugrožavanja bezbednosti i u potpunosti je sposobna da ispuni dodeljene misije i zadatke - na prvom mestu da zaštiti Republiku Srbiju i njene građane od oružanog ugrožavanja spolja.

General Milan Mojsilović, načelnik Generalšataba Vojske Srbije, danas kada VS u složenim bezbednosnim okolnostima u celom svetu obeležava svoj dan uz sećanje na 23. april 1815. i Drugi srpski ustanak, koji je označio stvaranje moderne države i njene vojske, odgovara na pitanje u kojoj meri su naše oružane snage spremne da odgovore na eventualne izazove. Ukazujući da svoj praznik ove godine VS obeležava bolje opremljena i obučena za izvođenje ofanzivnih i defanzivnih dejstava, sa efikasnijom organizacijom, novim sposobnostima, novim jedinicama, novim savremenim borbenim sistemima i novim ubojnim sredstvima, general Mojsilović, u intervjuu "Novostima", naglašava da VS nesmanjenim tempom nastavlja dalje:

- Vrlo brzo ćemo po sposobnostima i doktrinarnom pristupu ratovanju prerasti okvire našeg regiona. To ne bi bilo moguće bez čvrste podrške i vizije našeg vrhovnog komandanta, predsednika Republike, koji ima sluha za potrebe Vojske Srbije, kao i predanog rada ministra odbrane i Vlade u celini, i ja im na tome ovom prilikom izražavam zahvalnost.

Bezbednosna situacija u zemlji stabilna, određeni izazovi i rizici postoje na KiM

* Koliko su dragocene pouke koje naš vojni vrh može da izvuče iz aktuelnih svetskih sukoba u pogledu primene najsavremenijeg oružja i oruđa?

- Iako su aktuelni oružani sukobi, kako onaj u Evropi, tako i oni na Bliskom istoku, po svojim karakteristikama izuzetno specifični i teško da se mogu u potpunosti preslikati na naše okruženje, ekspertima u Vojsci pružaju jedinstven uvid u različite aspekte stvarne primene novih tehnologija, od besposadnih sistema do veštačke inteligencije, i s tim povezanu promenu taktike i načela vođenja borbe. Mi u Generalštabu, kao i u nadležnim službama u Ministarstvu odbrane, analiziramo sve aspekte vođenja oružane borbe i upotrebe tehnike na savremenom ratištu, a saznanja i zaključke ugrađujemo u planove za dalje opremanje i obuku jedinica. Promene su brže nego ikada i uspehu na savremenom ratištu mogu se nadati samo one vojske koje na vreme prihvate nove tehnologije i brzo se prilagode novonastalim okolnostima.



* Kako posle nedavno osujećene sabotaže na delu gasovoda kod Kanjiže ocenjujete bezbednosnu situaciju u Srbiji?

- Bezbednosna situacija u zemlji je stabilna, ali i dalje postoje određeni izazovi i rizici, pre svega na Kosovu i Metohiji. Prateći dešavanja na globalnom nivou i uzimajući u obzir učestalost bezbednosnih incidenata na energetskoj infrastrukturi u različitim delovima sveta, doneta je odluka da se Vojska Srbije angažuje na pojačanom obezbeđenju određenih objekata kritične infrastrukture, pre svega iz predostrožnosti, radi sprečavanja iznenađenja i nastanka štete. Na ovaj način pripadnici VS aktivno doprinose unapređenju energetske bezbednosti, koja ima veliki značaj za ostvarivanje ekonomskog razvoja i ukupnog prosperiteta, kao jednog od nacionalnih interesa definisanih Strategijom nacionalne bezbednosti Srbije.

* Brine li vas sve ovo što se dešava na KiM i činjenica da Priština gotovo svakodnevno kidiše na naš narod, kog osim Kfora nema ko da zaštiti?

- Jednostrani potezi Privremenih institucija samouprave u Prištini, nametanje zakona i zastrašivanje srpskog stanovništva ne mogu se okarakterisati kao demokratsko i konstruktivno postupanje i u direktnoj su suprotnosti sa težnjom, verujem svih država u okruženju, za izgradnju mirnog i prosperitetnog regiona. U tom smislu posebno su problematična nastojanja da se tzv. Kosovske bezbednosne snage transformišu u vojsku i pristupe vojnim savezima, suprotno Rezoluciji SB UN 1244, Vojno-tehničkom i drugim potpisanim sporazumima. Ova formacija po organizaciji, snazi i mogućnosti delovanja ne može parirati Vojsci Srbije, ali zabrinjava potencijal da se upotrebi protiv Srba u Pokrajini i zato s posebnom pažnjom pratimo bezbednosnu situaciju. Radi sprečavanja eskalacije krize i očuvanja budnosti i spremnosti za zaštitu Srba u Pokrajini, u stalnom sam kontaktu s komandantom Kfora i komandantom Komande združenih snaga NATO iz Napulja, u čijoj su nadležnosti Međunarodne bezbednosne snage na KiM.

* Kako, u tom kontekstu, ocenjujete saradnju VS sa Međunarodnim vojnim snagama na KiM?



* Koliko formiranje vojnog saveza Zagreba, Prištine i Tirane predstavlja realnu opasnost po našu državu?

- Vojni savez Zagreb - Tirana - Priština, uvereni smo, usmeren je protiv Srbije i Srba u regionu. To je faktor pritiska na našu zemlju i ozbiljan bezbednosni izazov, ali i pokušaj etabliranja tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga kao prave vojske. Ovaj savez je u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 SB UN, Dejtonskim sporazumom, Sporazumom o podregionalnoj kontroli naoružanja i Vojno-tehničkim sporazumom. Vojska Srbije je u definisanju potrebnih sposobnosti uzela u obzir postojanje ovog trojnog saveza i već sada je sposobna da mu se samostalno suprotstavi, a mogu vam reći da će biti još jača.

* U kojoj meri status vojne neutralnosti omogućava da naše snage stiču iskustvo kroz vežbe sa najrazličitijim partnerima iz celog sveta?

- Status vojne neutralnosti Srbiji daje fleksibilnost i omogućava da Vojska Srbije sarađuje sa različitim partnerima, naravno u okvirima političkih, bezbednosnih i geopolitičkih ograničenja. Neutralnost u odnosu na postojeće vojne saveze daje nam prostor da učestvujemo u zajedničkim vežbama i sa zapadnim i sa istočnim partnerima i da razvijamo bilateralnu vojnu saradnju bez formalnih obaveza kolektivne odbrane. Takav pristup omogućava sticanje različitih taktičkih i tehničkih iskustava, interoperabilnost u mirovnim operacijama, širenje kontakata i vojnodiplomatskih veza i fleksibilniji pristup modernizaciji i obuci.

Čestitka pripadnicima VS i građanima POVODOM Dana Vojske Srbije, general Mojsilović je uputio iskrene čestitke svim građanima Srbije i svim pripadnicima Vojske Srbije, uz izraze dubokog poštovanja i zahvalnosti za sve što oficiri, podoficiri, vojnici i civilna lica na službi u Vojsci svakodnevno rade na doborobit naše otadžbine:

- Građanima Srbije želim da ovaj dan bude podsećanje na značaj mira, jedinstva i zajedničke odgovornosti za budućnost naše zemlje. Uveren sam da će Vojska Srbije i u godinama pred nama nastaviti da časno i odgovorno izvršava svoje zadatke, na ponos svih nas. Srećan Dan Vojske Srbije!

Drugim rečima, neutralnost povećava "raznovrsnost" iskustva, što je realna prednost. Naši oficiri vežbaju sa pripadnicima najjačih oružanih snaga sveta, ali i sa mnogim zemljama u širem regionu. Za ovu godinu je planirano učešće jedinica VS na vežbama u Bugarskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i prisustvo oficira VS u statusu posmatrača na još nekoliko vežbi van granica naše zemlje. Ove godine će se u Srbiji održati vežbe "NATO-Srbija", već sledećeg meseca, zatim već tradicionalno "Platinasti vuk" i vazduhoplovna vežba s Mađarskom "Unakrsno iskrcavanje".

* Da li su pripreme za početak vojnog roka pri kraju i možete li nam reći kada će mladići ponovo obući vojnu uniformu?

- Vojska Srbije je spremna za vraćanje obaveze služenja vojnog roka. Pripremljena su normativna dokumenta, planovi obuke, metodički priručnici, uređeni su objekti za smeštaj i obuku, nabavljena je nova oprema koja će dočekati prvu generaciju regruta. Tu nismo stali, nastavljamo sa podizanjem kapaciteta za prijem regrutnih kontingenata i sa unapređenjem uslova za buduće vojnike, koji će biti daleko bolji od onih u kojima su vojni rok služili njihovi očevi. Ubrzano se radi na pripremi centara Ministarstva odbrane koji će vršiti evidenciju i regrutaciju, kao i na povećanju kapaciteta za zdravstvenu zaštitu vojnika. Izrađeni su predlozi zakonskih rešenja i po njihovom usvajanju vrlo brzo ćemo biti u prilici da na služenje vojnog roka primimo prvu generaciju regruta. Imamo najave da će to biti na proleće sledeće godine. Foto: D. Milovanović

* Kako ocenjujete odziv kandidata za vojne škole?

- Odziv je još u toku, zasada je solidan. Danas nam je potreban veći broj visokoobučenog, kvalitetnog kadra jer je Vojska modernizovana, tehnološki složenija i opremljena savremenim borbenim sistemima koji zahtevaju visokostručne ljude. Povećali smo upisne kvote za određene rodove - u maju će biti raspisan drugi konkurs za prijem budućih pilota Vojske Srbije. Ovim putem pozivam sve mladiće i devojke avanturističkog duha, koji veruju u sebe i svoje sposobnosti, da se prijave na konkurs i dobiju priliku koja se retko kome pruža - da budu piloti savremenih borbenih aviona koji nam uskoro stižu i koje ćemo tek da nabavimo. Oni koji se odluče za vojne škole imaće priliku da rade na najmodernijim sistemima, da se stručno usavršavaju i grade stabilnu karijeru, ali i da obavljaju častan i odgovoran poziv - da budu zaštitnici svoje otadžbine i bezbednosti svih građana. Preduzeli smo i preduzećemo niz sistemskih mera kojima ćemo vojni poziv učiniti atraktivnijim, a zaposlene u Vojsci zadovoljnijim.

* Da li se i u kojoj meri u visokom vojnom školstvu koriste iskustva naših oficira prekaljenih u sukobima devedesetih, naročito onih iz perioda odbrane NATO bombardovanja, imajući u vidu da je većina tih veterana u penziji?

- U Vojsci Srbije i danas ima veliki broj oficira koji su učestvovali u odbrani otadžbine od NATO agresije, ali i u protivterorističkoj operaciji na jugu centralne Srbije 2001. Tačno je da su oficiri koji su tada bili na višim dužnostima uglavnom u penziji, ali njihova iskustva su deo institucionalne memorije Vojske Srbije, kao ozbiljne i dobro uređene organizacije, i ugrađena su u proces obuke i način razmišljanja komandnog kadra - što formalno, što neformalno - i to je naša komparativna prednost.

Odbrana od NATO, slavna stranica

* A DANAS, 27 godina nakon NATO agresije na SRJ, možete li da uporedite spremnost i opremljenost naše vojske, tada i sada?

- Vojska Jugoslavije je agresiju 1999. dočekala oslabljena sankcijama i odsustvom ulaganja u ispravnost tehnike i nabavku savremenog naoružanja i vojne opreme, sa zastarelim naoružanjem, ograničenih resursa i tehnički inferiorna, ali sa iskusnim starešinskim kadrom, visoko motivisana i rešena da brani otadžbinu. Zemlja je bila ekonomski izmučena, sa ograničenim zalihama goriva, rezervnih delova, savremene elektronike... Uprkos tome, Vojska je hrabro stala na crtu najmoćnijem savezu u ljudskoj istoriji i, zahvaljujući visokoj osposobljenosti, snalažljivosti i prilagodljivosti vojnika i starešina, pružila žilav otpor, kakav je malo ko mogao očekivati. Naša vojska je tada, prilagođavajući se izuzetno nepovoljnoj situaciji u kojoj se našla, u hodu menjala taktiku i pravila upotrebe jedinica i sredstava, što joj je, na potpuno iznenađenje agresora, omogućilo da sačuva ljude i tehniku i ispiše neke od najslavnijih stranica srpske ratničke istorije. Za razliku od tog perioda, Vojska Srbije danas predstavlja znatno snažniju, tehnološki napredniju, moderno opremljenu i profesionalno obučenu oružanu silu, sa većim stepenom mobilnosti, operativne efikasnosti i sposobnostima kakve tada nismo posedovali, i kao takva predstavlja kredibilan faktor odvraćanja za svakog potencijalnog agresora.