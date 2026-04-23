Šok u Zvezdi! Posle Mekintajera još jedan ljubimac navijača odlazi iz Beograda

Košarkaši Crvene zvezde su ispali iz Evrolige, pred njima su ostale obaveze u ABA ligi i Superligi Srbije, dok je sada pravo pitanje i s kakvom ekipom će igrati sledeće sezone.

Kako tvrdi izraelski portal ""IsraelHayom"", Makabi Tel Aviv bi da dovede Džoela Bolomboja. Tako bi posle Kodi Milera Mekintajera koji odlazi u Olimpijakos beogradski tim mogao da ostane i bez miljenika navijača.

Džoel Bolomboj je bio jako važan šraf u ekipi Zvezde, dok mu ovog leta ističe bogati ugovor koji ima u crveno-beloj ekipi. On je propustio određeni deo sezone zbog povrede koju je zaradio još tokom prethodne sezone, a čak i kad se vratio - opet je morao da pauzira.

Nije baš ovo isti Džoel Bolomboj, vidi se da mu nedostaje još utakmica i da verovatno postoji i doza straha. Kako bilo, Makabi bi navodno želeo da dovede Bolomboja koji ima rusko i ukrajinsko državljanstvo.

Inače, Bolomboju ovog leta ističe ugovor, pa je pravo pitanje i šta će biti s njim.

Osim njega, Makabi navodno želi i Kevarijusa Hejsa iz Monaka, koga želi i Fenerbahče.