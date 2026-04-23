Košarka

Šok u Zvezdi! Posle Mekintajera još jedan ljubimac navijača odlazi iz Beograda

Новости онлине

23. 04. 2026. u 07:00

Košarkaši Crvene zvezde su ispali iz Evrolige, pred njima su ostale obaveze u ABA ligi i Superligi Srbije, dok je sada pravo pitanje i s kakvom ekipom će igrati sledeće sezone.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako tvrdi izraelski portal ""IsraelHayom"", Makabi Tel Aviv bi da dovede Džoela Bolomboja. Tako bi posle Kodi Milera Mekintajera koji odlazi u Olimpijakos beogradski tim mogao da ostane i bez miljenika navijača. 

Džoel Bolomboj je bio jako važan šraf u ekipi Zvezde, dok mu ovog leta ističe bogati ugovor koji ima u crveno-beloj ekipi. On je propustio određeni deo sezone zbog povrede koju je zaradio još tokom prethodne sezone, a čak i kad se vratio - opet je morao da pauzira.

Nije baš ovo isti Džoel Bolomboj, vidi se da mu nedostaje još utakmica i da verovatno postoji i doza straha. Kako bilo, Makabi bi navodno želeo da dovede Bolomboja koji ima rusko i ukrajinsko državljanstvo.

Inače, Bolomboju ovog leta ističe ugovor, pa je pravo pitanje i šta će biti s njim.

Osim njega, Makabi navodno želi i Kevarijusa Hejsa iz Monaka, koga želi i Fenerbahče.

Drugi pišu

Pročitajte više

Najzgodnija prevarantkinja 21. veka donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...
Tenis

0 5

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

Posle vesti da se ukida dečji program RTS-a, stiglo saopštenje: Ko želi da razume - shvatiće
Društvo

0 0

Posle vesti da se ukida dečji program RTS-a, stiglo saopštenje: "Ko želi da razume - shvatiće"

"UPRAVNI odbor neće donositi odluke vodeći se glasnoćom pojedinih profila na društvenim mrežama, već isključivo interesom javnog servisa i građana Srbije. Upravo zato ostajemo posvećeni odgovornom upravljanju, transparentnosti i unapređenju programa. Istina nije stvar interpretacije. Ona je stvar činjenica. A činjenice su, u ovom slučaju, nedvosmislene."

22. 04. 2026. u 20:05

