Obrt o kome bruji ceo svet! Novak Đoković najavio katastrofu, a onda jednim potezom sludeo "neverne Tome"

ŠTA se dešava sa Novakom Đokovićem?

Da li će se Srbin uopšte pojaviti na nekom od turnira na šljaci, ili će preskočiti i Rolan Garos, pa napadati samo Vimbldon? To je čini se jedini još gren slem gde Srbin može do naslova. Milion pitanja stoji pored imena i prezimena najvećeg svih vremena.

Podsećanja radi, Novak Đoković je tokom ceremonije proglašenja najboljeg sportiste sveta u ponedeljak uveče rekao u intervjuu za „Eurosport“ da je povređen i da zato ne igra u Madridu, ali da se nada učešću na Rolan Garosu. Masters u Rimu koji je između ova dva takmičeenja nije pominjao.

Činilo se da Nole polako pravi uvertiru za nove otkaze, ali u jednom kasnijem intervjuu, španskoj stanici „Teledeporte“, malo je revidirao situaciju:

– Treniram kako bih bio spreman da igram u Rimu. Ne mogu ništa da prognoziram, sve zavisi kako će se stanje sa mojom povredom odvijati, ali za Rolan Garos ću biti spreman - potvrdio je Srbin ono što su svi želeli da čuju i demantovao natpise Zapadnih medija da bi mogao preskočiti i Bulonjsku šumu.

Nole je pre, tokom i posle ceremonije Laureus davao puno izjava. Ponovio je i želju da brani zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.

– Kada sam pobedio u Parizu to je bio verovatno vrhunac moje karijere. S obzirom da sam imao 37 godina i da je to verovatno bila moja poslednja šansa. Nikada neću zaboraviti pobedu u finalu protiv Karlosa Alkarasa. Bilo je to neverovatno iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Milion puta sam to gledao ponovo, sam, sa decom, porodicom… Biti na Olimpijadi, predstavljati svoju zemlju, nositi boje svoje zastave na leđima sa ponosom… nijedan drugi događaj ne može vam dati takav osećaj. Deliti sa 10.000 drugih vrhunskih sportista takvo iskustvo! Nadam se da ću još jednom imati priliku da doživim to i radim na tome. Dve godine deluju mnogo dugo u ovom trenutku ali ozbiljno radim na tome - ostao je misteriozna Nole na temu Olimpijske igre.

