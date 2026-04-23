Marta lagala da nije bila doušnik Udbe? Komesarka EU optužena za špijuniranje u vreme nekadašnje Jugoslavije

SLOVENAČKA političarka Marta Kos, od kraja 2024, evropska komesarka za proširenje, navodno je imala aktivnu ulogu u Udbi.

Za to je optužuje njena sunarodnica, evroposlanica Romana Tomc i ističe novu knjigu Igora Omerze kao nepobitan dokaz ove tvrdnje za koju, navodi, ima i dokaza u Arhivu Srbije.

Omerza, istraživač arhiva nekadašnje komunističke tajne policije nedavno je u sedištu EU i u Sloveniji, predstavio knjigu "Komesarka" sa podnaslovom "Marta Kos, pouzdana saradnica komunističke tajne policije". U EK su stali u odbranu svoje komesarke, "jer je prošla detaljnu bezbednosnu proveru". U neprilici se našla i Ursula Fon der Lajenova, šefica Evropske komisije, jer je Kosovoj poverila važnu funkciju, a i zato što je Grupa Evropske narodne stranke (ENS/EPP) zahtevala saslušanje u vezi s optužbama da je njen kadar bila saradnica tajne policije.

- Komesarka mora da objasni zašto je lagala pred poslanicima Evropskog parlamenta na saslušanju dok je bila kandidat za tu funkciju - kaže Tomcova, potpredsednica političke grupe Evropske narodne stranke (EPP) i članica partije SDS Janeza Janše.

I ona i njene kolege iz SDS ističu ulogu Srbije, jer je veliki deo dokumenata o Jugoslaviji, uključujući rad tajnih službi, u Beogradu, koji je kandidat za proširenje Unije, a čiji napredak ka priključenju ocenjuje upravo komesarka Kos, navodi Raša tudej.

- Kosova je lagala na saslušanju u Evropskom parlamentu. Jasno je da je imala ulogu u jugoslovenskoj tajnoj policiji. Na Odboru za spoljne poslove EP, očekivalo se da će objasniti kako njena prošlost utiče na pristupne pregovore sa Srbijom, šta je učinila da bi se otvorili arhivi bivše Jugoslavije i kako namerava sa takvim teškim bremenom i dalje da zastupa EK - naglašava Tomcova. - Ako Odbor utvrdi da je na saslušanju uoči imenovanja za komesarku lagala, jedina prihvatljiva posledica bila bi da Kosova podnese ostavku. Na prethodnom saslušanju, ona je isticala integritet, koji više nema. Znači da je upitan i integritet čitave EK s predsednicom na čelu.

Umesto jasnih odgovora, poslanici su od Kosove dobili šturu "garanciju" da je sasvim "prikladna za funkciju koju obavlja", piše RT i dodaje da "je zahtev za novo saslušanje, usklađen sa predsednikom EPP Manfredom Veberom, predsednikom Odbora za spoljne poslove EP iz redova EPP Dejvidom Makelisterom i koordinatorom grupe u odboru Mihaelom Galerom". Veber je naglasio da se ne radi o unapred donetoj presudi, ali da sva otvorena pitanja treba razjasniti.

- Ona mora da se pojavi u Evropskom parlamentu i odgovori na pitanja radi očuvanja integriteta i kredibilnosti EK - veli Veber.

Kosova je u ponedeljak saslušana u Briselu i negirala je optužbe.

Bogata i kontroverzna karijera IZA Marte Kos je bogata karijera novinarke, pa ambasadorke, u Nemačkoj, pa u Švajcarskoj i Lihtenštajnu, ali je 2020, bila prinuđena da podnese ostavku zbog navodnih nepravilnosti i vanrednih inspekcija u ambasadi. Već 2022, tek osnovana stranka Svoboda, lansira je kao svog kandidata za predsednicu Slovenije, ali joj ubrzo, pod u javnosti nerazjašnjenim okolnostima uskraćuje podršku. Tada je bila prinuđena da napusti i stranku, a po kuloarima su kružile glasine da je to sve zato jer je Svoboda saznala za njenu "udbašku prošlost". Povukla se u Švajcarsku, gde je u Ženevi svila novo gnezdo sa svojim drugim suprugom Henrijem Getazom.

- Nikada nisam bila saradnica ni doušnik jugoslovenskih tajnih službi. Smatram da sam veoma autonomna i kredibilna osoba - rekla je dodavši da je politika EK prema Srbiji stroga.

Priznala je, ipak, da se njeno ime pojavilo na listi Udbe, kao i imena brojnih članova slovenačke vlade, poslanika EP i hiljada ljudi iz Slovenije, "ali da nije tačno razumela, šta to znači". Odbacila sve optužbe da je 2024. godine lagala u vezi navodne saradnje sa nekadašnjom jugoslovenskom tajnom službom.

Letonski evroposlanik iz ECR i slovenački evroposlanici EPP Milan Zver, Branko Grims i Matej Tonin, kažu da "je Kosova, zbog navodne saradnje sa jugoslovenskom tajnom službom, bezbednosni rizik za EU, jer ti dokumenti mogu biti upotrebljeni protiv nje". Pozvali su se na činjenicu da se arhivi čuvaju i u državi kandidatu za članstvo u EU, Srbiji, za čiju je integraciju upravo ona nadležna.

Problem za Kosovu je činjenica da je Omerza u knjizi obelodanio deset dokumenata koji pokazuju da Kosova nije bila "nesvesni izvor" tajne službe, već mnogo više. Ukazao je na "posebnosti slovenačkog dela Udbe, naročito njenog regionalnog centra u Slovenj Gradcu, rodnom mestu Kosove, gde su je udbaški hendleri držali na tajnoj vezi kao izvor informacija pod imenom Tara, do marta 1990".

Sukob interesa EVROPSKI poslanik iz redova stranke EPP Branko Grims je na društvenim mrežama zapitao Martu Kos: "U vašoj nadležnosti je približavanje Srbije EU. Iz brojnih dokumenata, objavljenih i u knjizi Igora Omerze, očigledno je da se u arhivu tajne službe totalitarnog socijalističkog režima nekadašnje Jugoslavije nalaze brojni dokumenti koji nedvosmisleno dokazuju vašu saradnju sa tom službom. Jeste li prijavili očigledan sukob interesa u vašem slučaju? Ili ste upravo zato na saslušanju uoči vašeg imenovanja očito govorili neistinu (da niste ni na koji način sarađivali sa Udbom), s namerom da grubo kršite pravni poredak EU i da namerno prikrijete vaš očigledni sukob interesa zbog arhiva čiji dokumenti nedvosmisleno svedoče o vašoj spornoj prošlosti?"

Pošto je tada slovenjgradski centar ukinut, poslednji izveštaj Kosove, tada pod imenom Blanka, sačuvan u arhivu Slovenije, sastavljen je u centru Udbe za grad Maribor. Omerza ističe da Kosova u nekadašnjoj tajnoj Centralnoj aktivnoj evidenciji (CAE, udba.net) ima šifru registrovanog informatora Udbe 14000 i lični broj: 5448. Ta evidencija je datirana za 1987. godinu, a budući da su u Sloveniji svi papiri za prethodne i potonje godine uništeni uoči promene političkog sistema, moguće je da je bila registrovana kao "udbašica" već godinu, ili dve. U vreme kada je bila tajna saradnica Službe DB, njen zadatak bio je da analizira i izveštava o radu radio-stanice Dojče vele u Kelnu. Kodno ime operacije bilo je Struna.

Kosova je pomno pratila i potkazivala Alojza Lamprea, rukovodioca slovenačke sekcije nemačkog radija. Opisivala je rad i brojnih drugih zaposlenih u tom radiju koji su dolazili iz Slovenije, a koje je Udba potom "vrbovala" da i sami špijuniraju delatnike slovenačkog odeljenja nemačkog radija.

U četvrtom poglavlju u celosti citira sadržaj svih deset tajnih dokumenata pronađenih u arhivu u kojima se Kosova pojavljuje kao izvor Udbe s kodnim imenom Tara, potom kao saradnica Blanka, jednom i pod pravim imenom. "Imajući u vidu da je oko 90 odsto arhiva slovenačke Udbe uništeno, mogu da zaključim da je njenih doušničkih izveštaja, zapravo mnogo više, a ne samo deset."

Omerza upozorava da je Udba svoje pisane materijale uništavala panično i stoga neravnomerno, uoči prvih višestranačkih izbora u Sloveniji, stoga o 20 godina predanog rada za Udbu svedoči svega deset dokumenata o Tari, odnosno Blanki.

Kosovu je, u svojim istraživanjima delovanja tajne političke policije, uočio još 2009, da bi od tada obratio veću pažnju na njen udbaški pedigre. Časopis Demokracija (Demokratija) je prvi razotkrio njenu šifru sa liste udba.net, a novinar Bojan Požar je objavio ime udbaša Stojana Celina koji je bio veza Kosove u Udbi.

Kosova je, prvo u septembru 2024, u slovenačkom parlamentu, a zatim i novembra iste godine i u EP, odlučno negirala da je bila saradnica ozloglašene Udbe. O tome ju je u EP bez uvijanja upitao i poslanik iz Bugarske Ilhan Kjučjuk, na šta je ona odgovorila da "joj je drago što joj to pitanje pruža priliku da jednom za svagda razjasni tu stvar".