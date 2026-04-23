Svet

Beživotno telo novinarke izvučeno iz ruševina: Ubijena tokom izraelskog napada na jugu Libana

V.N.

23. 04. 2026. u 07:40

AL Džazira navodi da je Izrael ubio pet novinara u Libanu od početka marta.

Foto: Printskrin Youtube/ AL Jadeed Special Content

Telo libanske novinarke Amal Halil izvučeno je nakon izraelskog napada na jugu Libana u sredu, saopštio je zvaničnik libanske vojske. Libanska civilna odbrana je saopštila da su spasioci izvukli telo novinarke Amal Halil, koja je ubijena u vazdušnom napadu na kuću u gradu Al-Tiri, prenosi Al Džazira. Novinarka Amal Halil, zaposlena u listu "Al Akbar", sklonila se sa koleginicom u kuću nakon prvog napada, ali je objekat potom pogođen u drugom udaru, navelo je Ministarstvo zdravlja Libana, prenosi Skaj njuz.

Spasilačke ekipe su kasnije uspele da izvuku njenu koleginicu Zeinab Faradž živu, sa povredama, nakon čega je prebačena u bolnicu gde je podvrgnuta operaciji, preneli su lokalni mediji.

Prema navodima Ministarstva, vozilo libanskog Crvenog krsta koje je poslato da evakuiše povređene bilo je meta napada šok bombom i vatrom iz oružja, što je u početku sprečilo spasioce da dođu do Halil.

Izrael je saopštio da istražuje incidente i negirao da je na meti napada imao spasilačke timove.

 Al Džazira navodi da je Izrael ubio pet novinara u Libanu od početka marta. Libanski ministar informisanja Pol Morkos osudio je sinoć ubistvo libanske novinarke Amal Halil u izraelskom napadu na jugu Libana kao "gnusni zločin i grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava".

"Uzeti na nišan novinare je gnusni zločin i grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava, pred kojim nećemo ćutati", napisao je on na mreži Iks, pozivajući međunarodne organizacije da deluju "kako bi se to zaustavilo i sprečilo da se tako nešto ponovi".

(Alo)

Posle vesti da se ukida dečji program RTS-a, stiglo saopštenje: "Ko želi da razume - shvatiće"

"UPRAVNI odbor neće donositi odluke vodeći se glasnoćom pojedinih profila na društvenim mrežama, već isključivo interesom javnog servisa i građana Srbije. Upravo zato ostajemo posvećeni odgovornom upravljanju, transparentnosti i unapređenju programa. Istina nije stvar interpretacije. Ona je stvar činjenica. A činjenice su, u ovom slučaju, nedvosmislene."

22. 04. 2026. u 20:05

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

22. 04. 2026. u 20:01

