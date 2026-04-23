Beživotno telo novinarke izvučeno iz ruševina: Ubijena tokom izraelskog napada na jugu Libana
AL Džazira navodi da je Izrael ubio pet novinara u Libanu od početka marta.
Telo libanske novinarke Amal Halil izvučeno je nakon izraelskog napada na jugu Libana u sredu, saopštio je zvaničnik libanske vojske. Libanska civilna odbrana je saopštila da su spasioci izvukli telo novinarke Amal Halil, koja je ubijena u vazdušnom napadu na kuću u gradu Al-Tiri, prenosi Al Džazira. Novinarka Amal Halil, zaposlena u listu "Al Akbar", sklonila se sa koleginicom u kuću nakon prvog napada, ali je objekat potom pogođen u drugom udaru, navelo je Ministarstvo zdravlja Libana, prenosi Skaj njuz.
Spasilačke ekipe su kasnije uspele da izvuku njenu koleginicu Zeinab Faradž živu, sa povredama, nakon čega je prebačena u bolnicu gde je podvrgnuta operaciji, preneli su lokalni mediji.
Prema navodima Ministarstva, vozilo libanskog Crvenog krsta koje je poslato da evakuiše povređene bilo je meta napada šok bombom i vatrom iz oružja, što je u početku sprečilo spasioce da dođu do Halil.
Izrael je saopštio da istražuje incidente i negirao da je na meti napada imao spasilačke timove.
Al Džazira navodi da je Izrael ubio pet novinara u Libanu od početka marta. Libanski ministar informisanja Pol Morkos osudio je sinoć ubistvo libanske novinarke Amal Halil u izraelskom napadu na jugu Libana kao "gnusni zločin i grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava".
"Uzeti na nišan novinare je gnusni zločin i grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava, pred kojim nećemo ćutati", napisao je on na mreži Iks, pozivajući međunarodne organizacije da deluju "kako bi se to zaustavilo i sprečilo da se tako nešto ponovi".
