Vrtoglav skok cena nafte! Novi šokovi, svet nije spreman za katastrofu koja dolazi
Cene nafte porasle su u četvrtak za oko četiri odsto, nakon što je Iran poručio da neće ponovo otvoriti Ormuski moreuz dok god je na snazi američka pomorska blokada njegovih luka.
Oko 00.25 časova po Griniču, američka referentna nafta Vest Teksas Intermedijat zabeležila je rast od 4,06 odsto i dostigla cenu od 96,73 dolara po barelu.
Istovremeno, međunarodna referentna nafta brent iz Severnog mora poskupela je za 3,62 odsto, pa je njena cena dostigla 105,63 dolara po barelu.
U narednim minutima došlo je do blagog smirivanja tržišta i delimičnog pada cena, ali se kretanja i dalje menjaju iz časa u čas.
Tržište nafte ostaje pod snažnim uticajem geopolitičkih dešavanja, dok neizvesnost oko potencijalnog primirja i daljeg razvoja sukoba nastavlja da utiče na oscilacije cena.
