Oslobođena cela Luganska republika: Objavljeno koliko teritorija Ruska Federacija kontroliše posle četiri godine rata u Ukrajini

ZNAMO kako će se završiti Specijalna vojna operacija u Ukrajini, ali o tome javno zasada ne želim da govorim. I u Kijevu znaju ko će biti pobednik.

Kazao ovo je predsednik Rusije Vladimir Putin u razgovoru sa veteranima koji žele da se politički angažuju u organima vlasti. Putin je kategoričan da Rusija namerava da ostvari sve postavljene zadatke na početku vojne operacije.

U Kremlju i u ruskom Generalštabu ne žele da govore kada bi rat trebalo da se završi, jer to zavisi od više faktora. Prema najnovijim podacima ruskog Generalštaba, potpuno je oslobođena teritorija Luganske narodne republike, a Donjecka narodna republika 82 odsto. Hersonska oblast oslobođena je 72 odsto, a Zaporoška 82 odsto. Dva velika grada, Zaporožje i Herson, i dalje su pod kontrolom ukrajinske vojske.

Ruske jedinice su zauzele i delove Sumske, Harkovske i Dnjepropetrovske oblasti. Ukrajinci ne mogu da prežale gubitak velikih nalazišta retkih metala kod Pokrovska, Bahmuta, Ugljedara i Stepanogorska.

Evropske članice NATO nisu zainteresovane da rat prestane i finansiraju Ukrajinu da njena vojska vodi boj u nadi da što više iscrpi Rusiju. Brisel i London ne brine što se u Ukrajini šire groblja. Osim toga, sporo napredovanje Rusa na frontu stvara iluziju kod predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da može još dugo da ratuje, pa je naredio pojačavanje mobilizacije.

- Pokazalo se da je ukrajinska vojska sposobna na određenim delovima fronta krene u napad, ali se ne može ići dalje jer nam nedostaju vojnici. Taj problem želimo da rešimo jurišnim brigadama, a one bi se po potrebi prebacivale na delove fronta gde su najpotrebnije - objašnjava komandant ukrajinskih oružanih snaga general Aleksandar Sirski.

"Družba" radi, kredit odobren Ambasadori EU odobrili su isplatu kredita od 90 milijardi evra Ukrajini i novi paket sankcija Rusiji, pošto je Mađarska povukla veto. Prepreka je otklonjena pošto je mađarska naftna kompanija "Mol" saopštila da je dobila obaveštenje "Ukrtransnafta", ukrajinskog operatera naftovoda "Družba", da je počeo da prima sirovu naftu iz Belorusije i da se očekuje da će prve pošiljke sirove stići u Mađarsku i Slovačku najkasnije danas.

Istovremeno obe strane govore da su spremne za mirovne pregovore. Ali, pomake ka miru nisu doneli susreti delegacija uz posredovanje Amerike. Glavni problem je što nijedna strana neće da popusti. Minimum na koji Rusi pristaju je da Kijev prizna da su ruske one oblasti koje su se izjasnile na referendumu da hoće da žive u sastavu Ruske Federacije. Putin insistira da Kijev povuče vojsku sa onih delova Donbasa gde se još nalaze.

Zelenski to ne može da prihvati jer bi mu ukrajinski nacionalisti skinuli glavu. Zbog toga će se ovaj rat sigurno nastaviti najmanje do kraja ove godine.