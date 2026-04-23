Fudbal

Pa, šta mu više rade ovi Italijani? Dušan Vlahović gleda i ne veruje šta se dešava

23. 04. 2026. u 06:30

Ne stišava se saga oko Dušana Vlahovića!

Ponovo su pregovori između Srbina i Juventusa zapeli i vratili se na početak, piše italijanski novinar Mateo Moreti. Po njegovim rečima, nema nikakvog napretka što se tiče produženja, čak su potpuno stali. 

"Vlahović ima ugovor koji ističe u junu. Strane su se sastajale mnogo puta. U jednom trenutku su čak postojali i pomaci ka mogućem produženju, ali su razgovori kasnije zahladneli i potpuno stali. Danas nema nikakvog napretka kada je u pitanju produženje ugovora Vlahovića sa Juventusom", napisao je Moreti.

Pomno ovu situaciju prati Milan, koji se opet uključio u trku za dovođenje srpskog napadača, ali kako sada stvari stoje, sve strane će čekati kraj sezone, kako bi rešila situacija oko Dušana Vlahovića. 

Naime, Milan već duže vreme traži napadača koji bi mogao da im reši probleme u ofanzivi, a navodno je prva meta Dušan Vlahović. Međutim, pored velike želje "rosonera" da ga dovedu novac bi mogao da bude problem.  

Kako prenosi "Korijere dela Sera", Vlahović se u ovom trenutku u Milanu  najlogičnija opcija u odnosu na ostale napadače koji se pominju. Navodno su u konkurenciji Robert Levandovski i Aleksandro Serlota. Međutim, Vlahović u Juventusu zarađuje oko 12 miliona evra neto po sezoni, što Milan trenutno ne može da plati.

Drugi pišu

Pročitajte više

Ti si Srbin! Cirkus u Hrvatskoj - političar optužio novinara: Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna
Region

0 0

"Ti si Srbin!" Cirkus u Hrvatskoj - političar "optužio" novinara: "Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna"

POSLANIK Domovinskog pokreta u hrvatskom Saboru Stipe Mlinarić Ćipe prozvao je na društvenim mrežama TV voditelja i novinara Zorana Šprajca, optuživši ga za napade i propitujući motive takvog odnosa. U drugoj objavi izneo je niz političkih i ratnih referenci, i sugerisao da ga Šprajc napada zbog njegova javnog delovanja, između ostalog zbog protivljenja Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci (SDSS), inicijativi oko uklanjanja spomenika Goranu Šoškoćaninu i angažmana u slučaju generala Kontraobaveštajne službe (KOS) Aleksandra Vasiljevića

22. 04. 2026. u 18:07

Najzgodnija prevarantkinja 21. veka donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...
Tenis

0 5

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

22. 04. 2026. u 20:01

Kijanje, suzenje očiju i loš san – kako prekinuti začarani krug ALERGIJE?

Kijanje, suzenje očiju i loš san – kako prekinuti začarani krug ALERGIJE?