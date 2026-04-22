Snažna Vučićeva poruka iz Paraćina: Suviše sam tvrdoglav, suviše svoj, suviše volim Srbiju, da bih moćnicima bio po volji (VIDEO)

U PARAĆINU je otvoren novi proizvodni pogon kompanije Vaider Srpska fabrika stakla, a svečanom otvaranju novog pogona prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić.

Obraćanje predsednika Vučića

- Mi smo danas postavili temelje na kojima, nadam se, da ćemo podići dobru kuću. Ova fabrika je bila nekada najmoćnija u celom Pomoravlju. I dok su balkanske zemlje uvozile flaše, Srbija je pokazala da može da ih pravi. Polako ali sigurno kroz pogrešne privatizacije smo uspevali da uništimo nešto što je vredno. Pokušavamo da iz pepela podignemo fabriku. Rukovao sam se danas sa jednom damom, rekla mi je da 27 godina radi ovde. Mi ćemo kao država više da pomognemo, pomoći ćemo oko cene energenata, da budu na nižoj margini, oko subvencija za opremu. Volim i rakiju, ali se ne razumem, vino češće pijem. Koga god od svojih drugara pitam odakle im flaša, kažu iz Hrvatske. Nemam ništa protiv, ali hoću da se takmičimo - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da Srbija proizvodi više od 100 miliona boca rakije i vina.

- Imate ogroman posao i da 10 posto od toga pokrijete. Iz Pomoravlja nam je otišlo mnogo ljudi u svet. U nameri da ih vratimo, moramo mnogo da radimo. Obećao sam puteve. Za mene je od presudnog značaja razvoj i napredak Srbije, industralizacija. Imaćete svaku vrstu podrške države. Sada nada više nije tračak, vidimo svetlo na kraju tunela, ali je dalek put. Koristim priliku da zamolim da zaposlite još ljudi, a mi ćemo vam pomoći kroz subvencije - poručio je.

Pitanja novinara

O najavama blokadera da će protestovati ispred RTS-a, zbog učešće Izraela na Evroviziji, Vučić kaže:

- Svašta ima u našoj zemlji, ne znam šta bih rekao, blago dokonim ljudima. Ubismo se tražeći načine kako da pomognemo, da fabrike razvijamo, da fabrike postoje, da proizvodimo, da gradimo Srbiju. Sad problem, ko učestvuje na Evroviziji. Što protestuju ispred RTS-a? Kakve veze ima RTS sa tim ko učestvuje na Evroviziji? Da mi valjda ne bismo učestvovali. Bog će znati šta je ludacima u glavi. Stvarno ne znam, nisam stručan za tu bolest. Ovde su potrebni doktorski beli mantili, ja nisam doktor.

Na pitanje da prokomentariše navode pojedinih profesora na N1 kako je "EU pokazala podršku blokaderima u Srbiji jer je Marta Kos imala sastanak sa rektorom Vladanom Đokićem", Vučić kaže:

- Nije samo Marta Kos, imao je on mnoge sastanke više puta i na višem nivou od Marte Kos. Samo što su se dogovarali da o tome ne govore u javnosti. Zato što je teško objasniti što bi neko primio nekog rektora. Nemam nikakv problem sa tim i ja ću da potvrdim njihove reči. Čestitam im na tome, uspeli su da osvoje podršku EU, ogromna je podrška EU. To je jedna od dobrih vesti za građane Srbije. Mi ne možemo da imamo podršku kod onih koji su lobosti za nezavisno Kosovo, kod onih koji Srbiju proglašavaju genocidnom. Među njima je i ovaj Sandro Goci, ova lopuža što ne zna ni koje je nacionalnosti, samo mu je važno da se dočepa nekih fondova i para. Nemamo podršku, Đokić ima podršku, to je očigledno. Ako ste mislili da ću da demantujem i takmičim se sa nekim po tom pitanju, neću. Mene interesuje podrška našeg naroda, mene ne interesuje podrška u tuđim zemljama i u tuđim kabinetima. Vi stvarate prijateljstva i odnose poštovanja sa svetom, a ne odnose u kojima ćete od nekoga da zavisite, od nečije dobre volje ili od toga koliko puta će da vas potapše po ramenu zato što ste ispunjavali nečije naloge. Ja nisam takav čovek i nisam sposoban za tako nešto. Imam slobodarsku i dušu i duh i srce i uvek ću se boriti za svoju zemlju, a da li Brisel podržava više Đokića nego mene, mislim da nema nikakve sumnje. Ja nemam nikakav problem da to kažem otvoreno. I mnogi drugi koji žele manje nezavisnu Srbiju, a više zavisnu od njihovih stavova, podržavaće Đokića ili nekog drugog. Potpuno je svejedno. Suviše sam ja tvrdoglav, suviše svoj, suviše Srbin, suviše volim Srbiju, da bih moćnicima bio po volji.

O razgovoru sa Peterom Mađarom

O razgovoru sa budućim mađarskim premijerom Peterom Mađarom, predsednik kaže:

- Niti on krije svoje politička efilijacije, niti ja svoje. Niti menjam prijatelje, niti bilo šta drugo, ali naš snažan ineteres je da imamo dobre odnose sa Mađarskom. To sam rekao budućem premijeru Peteru Mađaru. On je to isto rekao. Obojica smo izrazili želju da nastavimo blisku saradnju i da unapređujemo saradnju. Razgovor je bio bolji nego što sam očekivao, bez bilo kakvih neprijatnih tonova, što me je iznenadilo. Imali smo jedan veoma dobar i značajn i sadržajan razgovor. Mi imamo mnogo projekata, naš gas u skaldištima u Mađarskoj, oni pokušavaju da postanu vlasnici NIS-a, gas koji Mađarska dobija, dobija preko Srbije... Samo sam vam pomenuo deo energetskih projekata. Nisam pomenuo ni prugu, niti mnogo drugih infrastrukturnih projekata. Mnogo toga imamo što nas vezuje, do toga da su nam prvi susedi. Ja verujem u pragmatizam gospodina Mađara i verujem da ćemo nastaviti ovim putem kako smo juče krenuli. Za mene je to bio veoma važan razgovor. Veoma sam srećan i zadovoljan tonom koji je uspostavljen i načinom na koji smo razgovarali - rekao je Vučić.

O pisanju Večernjeg lista da je "Brisel odustao od zamrzavanja 1,6 milijardi evra namenjenih Srbiji" i da se "Brisel uplašio Vučića", predsednik kaže:

- Pričaju gluposti kao i obično, kao što su pričali gluposti sa zamrzavanjem tako pričaju gluposti i sa bilo kakvim strahom. Nemaju oni strah od mene, nemam ja strah od njih, mi radimo, razgovaramo, sarađujemo, uvek će to tako da bude. A da li sam u svemu saglasan, nemojte da se ljutite, sa hrvatskom politikom, sa evropskom politikom, nisam vam ja Đokić. Uskoro vam Đokić pobeđuje, pa ćete morati da smišljate neke druge tekstove, da popunjavate svoje besmislene novine.

Obraćanje ambasadora Šešuma i Lugon-Mulen

Ambasador Slovenije Slobodan Šešum kazao ja da ga raduje da se oseti duh slovenačkog preduzetništva.

- Zahvalio bih se Srbiji na podršci. Srećan rad. Sretno - rekao je

Ambasadorka Švajcarska An Lugon-Mulen kazala je da je preko 18 miliona evra uloženo u prethodne tri godine.

- Ovo je drugi kamen temeljac u dobrim odnosima dve zemlje. Ovo je primer da može da se proizvodi i u vreme globalnih nesigurnosti - navela je.

Obraćanje Igora Laha

- Kada sam prvi put došao u Paraćin video sam ljude sa znanjem i iskustvom. Staklara ima dugu tradiciju, na njoj gradimo budućnost. Gradimo fabriku koja podržava lokalne industrije. Ovaj napredak ne bi bio moguć bez snažne podrške i poverenja zaposlenih. Ovde smo na duge staze, gradimo stabilna radna mesta. Naš cilj je da ova fabrika postane cenjen industrijski centar - rekao je Laha.

Obraćanje Kristijana Frobe

- Zaista mi je važno što sam ovde, što počinjemo nešto ponovo što je važno. Verujemo da ovo mesto ima veliku budućnost. Ono što je ostalo kroz sve godine su ljudi, znanje, strast prema staklu. Želimo da fabriku podignemo na sledeći nivo, da bude konkurentna u Evropi. Srbija je veliko tržište, jako tržište. Želimo da budemo prvi izbor ovde. Ovde smo i da proizvedemo kvalitetne, pouzdane proizvode. Želimo da postanemo partner na koji mogu da se oslone lokalni prozvođači. Srbija ostaje naš dom, baza i najvažnije tržište. Kako idemo napred, radujemo se da nastavimo jaku saradnju. Pravi posao je već počeo. Treba da povratimo poverenje u ovo mesto, ljude - kazao je Froba.

Obilazak fabrike

Predsednik sa rukovodstvom obilazi fabriku. Tokom obilaska Vučić je porazgovarao sa radnicima i poželeo im srećan rad. Jedna zaposlena mu je rekla da u fabrici radi 27 godina.

Sastanak sa rukovodstvom fabrike

Predsednika Vučića dočekali su u krugu fabrike vlasnik Srpske fabrike stakla Igor Lah i generalni direktor Vaider Grupe Kristijan Froba, nakon čega su započeli sastanak.

Svečanom otvaranju prisustvuju i ambasadorka Švajcarske An Lugon-Mulen, ambasador Slovenije Slobodan Šešum, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

O kompaniji

Međunarodna grupacija Vaider, čija je matična kompanija Vaider Group AG registrovana Lucernu u Švajcarskoj, preuzela je Srpsku fabriku stakla u Paraćinu krajem 2022. godine.

Nova fabrika počela je sa radom 2024. a danas posluje sa oko 250 zaposlenih i ima industrijsku proizvodnju sa fokusom na ambalažu za hranu i piće.

Lokacija za fabriku u Paraćinu izabrana je u okviru akvizicije jer ima industrijsku infrasrtukturu i kvalifikovanu radnu snagu, ali je bila potrebna sveobuhvatna transformacija, kao što je instalacija novih peći, linija za oblikovanje, nadogradnja sistema za kontrolu kvaliteta i poboljšanje energetske efikasnosti, kažu u kompaniji.

SFS Paraćin, kako je navedeno na sajtu, ima za cilj da bude vodeći proizvođač stakla na Balkanu.

Grupacija Vaider ima ambiciozne planove rasta za evropsko tržište stakla i planira da u narednim godinama uloži više od 100 miliona evra u modernizaciju i proširenje svog poslovanja.

SFS je pokreno novu peć u 2024. godini, kapaciteta 270 tona staklene ambalaže dnevno, za koju je investicija bila vredna oko 50 miliona evra.

U fabrici u Paraćinu je, po završetku obimne investicije u novu peć, počela prva probna proizvodnja ambalažnog stakla u novoj peći, a proizvodi se plasiraju u Srbiji i na tržište Jugoistočne Evrope.

SFS je u novembru 2025. objavila da ulazi u novu fazu razvoja pod strateškim vođstvom Vaider Grupe.

Kompanija je istakla da nastavlja sveobuhvatan program modernizacije sa ciljem jačanja dugoročne konkurentnosti i stabilnosti proizvodnje.

Vaider Srpska fabrika stakla je, kako je navedeno, od svoje prve kaplje stakla iz nove peći proizvedene u maju 2024. godine ostvarila izuzetan tržišni napredak i za manje od godinu dana plasirala je proizvode kupcima u čak 20 zemalja u regionu i Evropi.

Fabrika u Paraćinu je svečano otvorena još davne 1908. godine.

Tri godine nakon osnivanja Beogradska zadruga je postala većinski akcionar Srpske fabrike stakla, a novi partner i poverilac odlučio je da proširi fabriku.