Lažnim evrima preplavio Evropu: Italijanska policija otkrila dosad najveću operaciju falsifikovanja novca u Napulju

ITALIJANSKA policija demontirala je dosad najveću i najopasniju operaciju falsifikovanja novca u istoriji Napulja.

Poduhvat neverovatnih razmera vodio je samo jedan čovek koji je organizovao industrijsku proizvodnu liniju skrivenu iza tajnog zida sa elektronskim mehanizmom unutar svoje garaže.

On se, pritom, nije bavio ovim "iz hobija". Njegov posao je bio toliko masivan i precizan da je direktno preplavio evropsko tržište. Ukupno je, naime, odštampao 11 miliona evra u novčanicama od 20, 50 i 100 evra.

Posebno brine što je čak osam miliona evra već završilo u 10 evropskih zemalja, najviše u Francuskoj. Tako je ovaj kriminalac sam odgovoran za skoro trećinu svih falsifikovanih evra u opticaju u celoj Evropi.

Tokom upada u skrivene prostorije karabinjeri su zatekli prizor sličan profesionalnim štamparijama. Ukupno 31 digitalna mašina za štampanje radila je bez prestanka. Blizu tri miliona evra bilo je spakovano i spremno za isporuku. Pronađena je i sofisticirana oprema za nanošenje metalnih niti i vodenih žigova.

Zaplenjene novčanice od 50 i 100 evra su bile podvrgnute procesu "starenja" da bi izgedale uverljivije. Policija iz Komande pokrajine Napulj u saradnji sa Finansijskom gardom u Tore Anuncijata otkrila je pravu laboratoriju u zgradi koja je korišćena kao tajna štamparija, a novčanice su bile spremne za tržište.

Delovali kao originali EVROPSKA centralna banka je analizom utvrdila da su novčanice bile ekstremno visokog kvaliteta. Izgledale su autentično pod svakim ugolom, a svi elementi zaštite bili su kopirani tako da su delovali kao originali.

Takođe je zaplenjeno preko 1.000 falsifikovanih holograma za novčanice od 50 i 100 evra, ponajviše za 50, štampane ploče, okviri za štampanje, računar sa uređajima za masovno skladištenje podataka, štampači, riznice papira sa vodenim žigom i drugi materijal. Vlasnik je italijanski državljanin, a istražni sudija je dao nalog za zadržavanje u zatvoru.

U istoj laboratoriji je pronađeno i zaplenjeno 2,2 kilograma narkotika, uglavnom marihuane i nekoliko blokova hašiša.

Ovo je, ipak, tek vrh ledenog brega koji je potvrdio reputaciju južnog italijanskog grada kao centra vrhunskih falsifikata. Napuljska policija nastavlja istragu kako bi ušla u trag ostatku novca koji je već u opticaju širom kontinenta.