Vučić danas na ceremoniji otvaranja vidikovca na Kuli Beograd: Ceremonija svečanog otvaranja je u 13:30.

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.