Blagojević posle pobede Partizana: Jako smo se potrošili, ali drago nam je što je došao rezultat
PARTIZAN je pobedio Železničar sa 2:1 na startu plej-ofa Superlige Srbije. Utiske posle meča izneo je trener crno-belih Srđan Blagojević.
On je otkrio šta je dobro uradili njegovi igrači da osvoje tri boda.
- Jako teška utakmica, sve se obistinilo što sam najavio da igramo protiv organizovane ekipe. Mi smo odigrali utakmicu onako kako smo mogli, defanzivno jako dobro, jako je zahtevan za analizu. Uspeli smo da anuliramo njihove kvalitete, jako smo se potrošili i drago nam je što je došao rezultat, jer će nam značiti za naredne utakmice, prvo Vojvodina u sredu, pa onda derbi - rekao je Blagojević za "TV Arena sport".
Partizan se ovim trijumfom vratio na drugo mesto na tabeli i ima 64 boda, dva više od Vojvodine kojoj gostuje u narednom kolu.
Preporučujemo
Novak Đoković u novoj ulozi! Teniser dobio priliku kakva se retko dobija
18. 04. 2026. u 11:02
Teniski skandal godine! Šampionki Vimbldona preti četvorogodišnja suspenzija
18. 04. 2026. u 09:28
Rusija se vratila! Zapad se ovome nije nadao...
18. 04. 2026. u 13:15
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)