Blagojević posle pobede Partizana: Jako smo se potrošili, ali drago nam je što je došao rezultat

PARTIZAN je pobedio Železničar sa 2:1 na startu plej-ofa Superlige Srbije. Utiske posle meča izneo je trener crno-belih Srđan Blagojević.

On je otkrio šta je dobro uradili njegovi igrači da osvoje tri boda.

- Jako teška utakmica, sve se obistinilo što sam najavio da igramo protiv organizovane ekipe. Mi smo odigrali utakmicu onako kako smo mogli, defanzivno jako dobro, jako je zahtevan za analizu. Uspeli smo da anuliramo njihove kvalitete, jako smo se potrošili i drago nam je što je došao rezultat, jer će nam značiti za naredne utakmice, prvo Vojvodina u sredu, pa onda derbi - rekao je Blagojević za "TV Arena sport".

Partizan se ovim trijumfom vratio na drugo mesto na tabeli i ima 64 boda, dva više od Vojvodine kojoj gostuje u narednom kolu.

