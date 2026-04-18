Veliki posao Juventusa: Jedan od najbitnijih produžio ugovor

Italijanski fudbaler Manuel Lokateli produžio je ugovor sa Juventusom do 30. juna 2030. godine, saopštio je klub iz Torina.

Lokateli je član Juventusa od 2021. godine i za to vreme odigrao je 224 utakmice u svim takmičenjima i zabeležio devet golova i 17 asistencija.

"Svi se sećamo kada je Manuel, po dolasku 2021. godine, sa velikim emocijama rekao da je oduvek bio navijač Juventusa. Produžetak saradnje predstavlja prirodan nastavak rasta njegovog liderstva na terenu, nesalomivog crno-belog duha, u potpunom zajedništvu sa vrednostima i ambicijama našeg kluba", rekao je izvršni direktor Juventusa Damijen Komoli.

