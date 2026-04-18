Fudbal

Veliki posao Juventusa: Jedan od najbitnijih produžio ugovor

Filip Milošević

18. 04. 2026. u 11:24

Italijanski fudbaler Manuel Lokateli produžio je ugovor sa Juventusom do 30. juna 2030. godine, saopštio je klub iz Torina.

Велики посао Јувентуса: Један од најбитнијих продужио уговор

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Lokateli je član Juventusa od 2021. godine i za to vreme odigrao je 224 utakmice u svim takmičenjima i zabeležio devet golova i 17 asistencija.

"Svi se sećamo kada je Manuel, po dolasku 2021. godine, sa velikim emocijama rekao da je oduvek bio navijač Juventusa. Produžetak saradnje predstavlja prirodan nastavak rasta njegovog liderstva na terenu, nesalomivog crno-belog duha, u potpunom zajedništvu sa vrednostima i ambicijama našeg kluba", rekao je izvršni direktor Juventusa Damijen Komoli.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
