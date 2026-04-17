Gotovo je! Perez presekao: Stiže novi trener u Real Madrid i to koji

Ispadanje Real Madrida u četvrtfinalu Lige šampiona takođe je pokrenulo pitanja o budućnosti Alvara Arbeole kao trenera "kraljevskog kluba".

Njegovu poziciju dodatno komplikuje činjenica da je trenutno drugi u La Ligi, devet bodova iza Barselone, sa osam preostalih utakmica u sezoni. Španski mediji spekulišu da su mu dani na klupi Reala odbrojani i da je Florentino Perez već počeo da traži naslednika.

Arbeola je iznenađujuće preuzeo tim u januaru nakon što je Habi Alonso otpušten. Preuzeo je kormilo Reala samo nekoliko meseci nakon što je preuzeo B tim, ostavljajući Kastilju na četvrtom mestu u trećoj diviziji. Trenersku karijeru je započeo u septembru 2020. godine, preuzevši tim do 14 godina, a dve godine kasnije postao je trener tima do 19 godina.

U vreme preuzimanja tima, Real je bio drugi u prvenstvu, četiri boda iza Barse, i na sedmom mestu u Ligi šampiona. Trener Real Madrida trenutno ima 13 pobeda, 1 nerešen rezultat i 7 poraza u 21 utakmici, dok Ćabi Alonso ima 20 pobeda, 3 remija i 5 poraza u 28 utakmica.

- Razumeću svaku odluku koju klub donese. Ja sam čovek Real Madrida, više mi je stalo do ovog kluba, igrača i navijača nego do sebe. Kada sam postao trener ovog tima, moj cilj nije bio da dokažem da sam veliki stručnjak. Samo sam želeo da pomognem igračima, da budem uz njih, da pomognem klubu... I to ću raditi do poslednjeg dana mog boravka, koliko god priča trajala. Sve je na klubu, poštovaću odluku“, rekao je Arbeloa kada su ga pitali o njegovoj budućnosti nakon poraza od Bajerna.

Mediji su odmah počeli da traže mogućeg naslednika, a tri imena se najglasnije pominju - Jirgen Klop, Maurisio Poketino i Didije Dešam.

Klopov uspeh i harizma čine ga idealnim kandidatom za Los Blankose, ali postoje sumnje oko toga da li Nemac želi da se vrati na klupu. Napustio je Liverpul na kraju sezone 2023/24 i od tada nije pokazao veliku želju da se vrati na klupu.

Poketino trenutno vodi reprezentaciju SAD, koja bi trebalo da igra na Svetskom prvenstvu. Argentinac je preuzeo klupu u Sjedinjenim Državama u septembru 2024. godine, nasledivši Grega Berhaltera. Navodno je dva puta ranije bio blizu preuzimanja Reala, dok je bio u Totenhemu i dok je vodio PSŽ.





