VELIKA BRUKA U DUBAIJU: Evo šta su uradili tokom himne Srbije na meču Dubai - Partizan (VIDEO)

Sve je nekako od povratka u Dubai organizovano zbrda-zdola. Amaterizam je bio evidentan, posebno deo kada je izvedena himna Srbije.

FOTO: Printskrin/Iks/Arena sport

Pred prvu utakmicu Dubai - Partizan u finalu ABA lige viđena je krajnje bizarna scena koja se u ozbiljnoj organizaciji nikada ne bi dogodila.

Odlučili su organizatori da pred meč, nakon predstavljanja igrača intoniraju himne, ali nisu obavestili ekipe, te je to iznenadilo sve na parketu.

Himna Bože pravde puštena je u trenutku dok su igrači pozdravljali jedni druge, rašrtkani po terenu.

Da stvar bude još gora, prekinuta je usred izvođenja.

Malo posle toga usledio je poziv spikera navijačima da ustanu i pozdrave himnu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Prenos utakmice Dubai - Partizan možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

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