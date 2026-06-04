VELIKA BRUKA U DUBAIJU: Evo šta su uradili tokom himne Srbije na meču Dubai - Partizan (VIDEO)
Sve je nekako od povratka u Dubai organizovano zbrda-zdola. Amaterizam je bio evidentan, posebno deo kada je izvedena himna Srbije.
Pred prvu utakmicu Dubai - Partizan u finalu ABA lige viđena je krajnje bizarna scena koja se u ozbiljnoj organizaciji nikada ne bi dogodila.
Odlučili su organizatori da pred meč, nakon predstavljanja igrača intoniraju himne, ali nisu obavestili ekipe, te je to iznenadilo sve na parketu.
Himna Bože pravde puštena je u trenutku dok su igrači pozdravljali jedni druge, rašrtkani po terenu.
Da stvar bude još gora, prekinuta je usred izvođenja.
Malo posle toga usledio je poziv spikera navijačima da ustanu i pozdrave himnu Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Prenos utakmice Dubai - Partizan možete uživo da pratite na portalu "Novosti".
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
I POLICAJCI ZAPANjENI: Neverovatno šta su zaplenili
04. 06. 2026. u 16:24
VELEOBRT! Novosti saznaju: Evo šta će biti sa Daglasom Ovusuom u Crvenoj zvezdi
04. 06. 2026. u 16:08
OVAJ DETALj NIKO NIJE ZNAO! Edin Avdić je bio zet poznatog glumca iz "Igre sudbine"
04. 06. 2026. u 06:39
"ON JE ODVRATNI OLOŠ"! Gradonačelnik Podgorice brutalno izvređao legendu Crvene zvezde
04. 06. 2026. u 06:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OBALA SLONOVAČE NIJE MAČJI KAŠALj: Dešan odmara evropske prvake u jednoj od poslednjih provera pred start Mundijala
FRANCUSKA započinje završne pripreme za Svetsko prvenstvo u četvrtak uveče, kada će na stadionu „Božuar” u Nantu ugostiti selekciju Obale Slonovače.
04. 06. 2026. u 10:28
I POLICAJCI ZAPANjENI: Neverovatno šta su zaplenili
Ponekad su i pripadnici policije zatečeni onim što pronađu.
04. 06. 2026. u 16:24
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)