Fudbal

Zvezda ostala bez 13.000.000 evra! Crveno-beli žale zbog ovoga!

Новости.онлине

17. 04. 2026. u 11:26

Propuštena lepa prilika da se zaradi mnogo više novca.

Звезда остала без 13.000.000 евра! Црвено-бели жале због овога!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Eliminisana je Crvena zvezda iz Ligi Evrope pre više od mesec dana, posle dvomeča sa Lilom. "Doge" su bile nepremostiv zalogaj u plej-ofu za osminu finala drugog po rangu UEFA takmičenja, ali klub sa Marakane nije uspeo da se nađu među 16 najboljih timova ovosezonske Lige Evrope.

Međutim, finansijski gledano – Zvezda je nadmašila rezultat. Zarada od oko 19.000.000 evra ih stavlja na visoku 11. poziciju.

Da su crveno-beli eliminisali Francuze inkasirali bi više od 20 miliona evra, ali to se ipak nije dogodilo, iako je Zvezda donela pozitivan rezultat sa stadiona "Pjer Moroa".

Od srpskog šampiona su u tekućoj sezoni Lige Evrope, više zaradili samo Ferencvaroš, Fenerbahče, Lion, Roma, Porto, Betis, ali i polufinalisti Lige Evrope.

Aston Vila je ubedljivo prva sa 28.000.000 evra zarade. Odmah iza su nemački Frajburg i portugalska Braga sa 25.600.000 evra, dok je poslednji polufinalista po zaradi premijerligaš Notingem Forest sa 24.100.000 evropskih novčanica.

Kolika je razlika u Ligi Evrope i Lige šampiona, govori da je Zvezda u sezoni 2024/25 zaradila oko 32 miliona evra, a crveno-beli su završili učešće na 29. mestu.

Poraz i eliminacija od Pafosa u avgustovskom plej-ofu za najelitnije klupsko takmičenje je bila bolna. I sa takmičarske i finansijske strane. Međutim, ne treba zaboraviti da su Kiprani dostojno parirali i evropskim velikanima.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Melina DŽinović se sutra udaje: Ovo su detalji venčanja sa milionerom u Monaku - slavlje traje tri dana

Melina Džinović se sutra udaje: Ovo su detalji venčanja sa milionerom u Monaku - slavlje traje tri dana