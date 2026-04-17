Zvezda ostala bez 13.000.000 evra! Crveno-beli žale zbog ovoga!
Propuštena lepa prilika da se zaradi mnogo više novca.
Eliminisana je Crvena zvezda iz Ligi Evrope pre više od mesec dana, posle dvomeča sa Lilom. "Doge" su bile nepremostiv zalogaj u plej-ofu za osminu finala drugog po rangu UEFA takmičenja, ali klub sa Marakane nije uspeo da se nađu među 16 najboljih timova ovosezonske Lige Evrope.
Međutim, finansijski gledano – Zvezda je nadmašila rezultat. Zarada od oko 19.000.000 evra ih stavlja na visoku 11. poziciju.
Da su crveno-beli eliminisali Francuze inkasirali bi više od 20 miliona evra, ali to se ipak nije dogodilo, iako je Zvezda donela pozitivan rezultat sa stadiona "Pjer Moroa".
Od srpskog šampiona su u tekućoj sezoni Lige Evrope, više zaradili samo Ferencvaroš, Fenerbahče, Lion, Roma, Porto, Betis, ali i polufinalisti Lige Evrope.
Aston Vila je ubedljivo prva sa 28.000.000 evra zarade. Odmah iza su nemački Frajburg i portugalska Braga sa 25.600.000 evra, dok je poslednji polufinalista po zaradi premijerligaš Notingem Forest sa 24.100.000 evropskih novčanica.
Kolika je razlika u Ligi Evrope i Lige šampiona, govori da je Zvezda u sezoni 2024/25 zaradila oko 32 miliona evra, a crveno-beli su završili učešće na 29. mestu.
Poraz i eliminacija od Pafosa u avgustovskom plej-ofu za najelitnije klupsko takmičenje je bila bolna. I sa takmičarske i finansijske strane. Međutim, ne treba zaboraviti da su Kiprani dostojno parirali i evropskim velikanima.
