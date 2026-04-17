Zvezda ostala bez 13.000.000 evra! Crveno-beli žale zbog ovoga!

Propuštena lepa prilika da se zaradi mnogo više novca.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Eliminisana je Crvena zvezda iz Ligi Evrope pre više od mesec dana, posle dvomeča sa Lilom. "Doge" su bile nepremostiv zalogaj u plej-ofu za osminu finala drugog po rangu UEFA takmičenja, ali klub sa Marakane nije uspeo da se nađu među 16 najboljih timova ovosezonske Lige Evrope.

Međutim, finansijski gledano – Zvezda je nadmašila rezultat. Zarada od oko 19.000.000 evra ih stavlja na visoku 11. poziciju.

Da su crveno-beli eliminisali Francuze inkasirali bi više od 20 miliona evra, ali to se ipak nije dogodilo, iako je Zvezda donela pozitivan rezultat sa stadiona "Pjer Moroa".

💰 UEFA prize money for teams that qualified for 🟠 UEL SF:



€28.0m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa [📈 +€4.2m]

€25.6m 🇩🇪 Freiburg [📈 +€4.2m]

€25.6m 🇵🇹 Braga [📈 +€4.2m]

€24.1m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham Forest [📈 +€4.2m]



✅ Includes:

▪️Performance rewards (points, ranking position, KO bonus)… pic.twitter.com/aDIOxovWYB — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 17, 2026

Od srpskog šampiona su u tekućoj sezoni Lige Evrope, više zaradili samo Ferencvaroš, Fenerbahče, Lion, Roma, Porto, Betis, ali i polufinalisti Lige Evrope.

Aston Vila je ubedljivo prva sa 28.000.000 evra zarade. Odmah iza su nemački Frajburg i portugalska Braga sa 25.600.000 evra, dok je poslednji polufinalista po zaradi premijerligaš Notingem Forest sa 24.100.000 evropskih novčanica.

Kolika je razlika u Ligi Evrope i Lige šampiona, govori da je Zvezda u sezoni 2024/25 zaradila oko 32 miliona evra, a crveno-beli su završili učešće na 29. mestu.

Poraz i eliminacija od Pafosa u avgustovskom plej-ofu za najelitnije klupsko takmičenje je bila bolna. I sa takmičarske i finansijske strane. Međutim, ne treba zaboraviti da su Kiprani dostojno parirali i evropskim velikanima.

