Barselona tuguje, ali ne i on: Ponosan sam, naredni korak je osvajanje La Lige
Trener fudbalera Barselone Hansi Flik izjavio je posle eliminacije katalonskog kluba u četvrtfinalu Lige šampiona da je ponosan na svoje igrače i dodao da je naredni korak osvajanje titule u La Ligi, prenose španski mediji.
Barselona je u utorak uveče u Madridu pobedila Atletiko rezultatom 2:1 u revanš utakmici četvrtfinala LŠ, ali nije uspela da se plasira u polufinale, pošto je u prvom meču na svom terenu poražena sa 0:2.
"Ako analiziramo obe utakmice, trebalo je da se plasiramo u polufinale. Ali to je fudbal. Moramo neke stvari bolje da radimo. Imali smo dobar stav i mentalitet, ekipa je dala sve od sebe. Odigrali smo fantastično prvo poluvreme. Morali smo da postignemo više golova. Međutim, primili smo gol. Možemo da budemo ponosni, bili smo fantastični, čak i sa igračem manje. Razumem razočaranje, ali svaki dan moramo da učimo nešto novo. Zaista sam ponosan na stav mojih igrača", rekao je Flik.
On je najavio da Barselona želi da osvoji titulu u španskoj La Ligi.
"Naredni korak je osvajanje La Lige. Moramo da potvrdimo stav, mentalitet. Svi smo razočarani. Za sve je veliki san osvojiti Ligu šampiona. Naravno da moramo da učimo, ali imamo i mlad tim. Moramo da se poboljšamo i poboljšacemo se naredne sezone", izjavio je trener Barselone.
Barselona je prva na tabeli La Lige sa 79 bodova. Katalonski klub ima devet bodova više od drugoplasiranog Reala, a do kraja sezone u španskom prvenstvu biće odigrano još sedam kola.
"Što se mene tiče, nije mi bitno kada cemo da osvojimo La Ligu. Želimo da je osvojimo i sada možemo potpuno da se fokusiramo na špansko prvenstvo", dodao je trener Barselone.
U Barseloni su bili nezadovoljni suđenjem na utakmicama protiv Atletika u LŠ.
"Ne želim o tome da govorim, jer ne možemo ništa da promenimo. Moramo to da prihvatimo. Znam da bi bilo zanimljivo, ali ne želim da komentarišem suđenje. Igrači moraju da naprave naredni korak. Mladi smo i napredovaćemo. Najvažnije je ono što sada radimo. Razočarani smo, naravno, ali to je fudbal i život", istakao je Flik.
Fudbaler Barselone Rafinja kritikovao je suđenje na duelu sa Atletikom.
"Sudijske odluke su problematične. Fudbaleri Atletika su napravili ne znam koliko faulova i sudija im nije pokazao ni žuti karton", rekao je Rafinja.
