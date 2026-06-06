CEO IZRAEL U ŠOKU: Ne može da veruje šta se dešava u Tirani! (VIDEO)

Svetsko prvenstvo u fudbalu "samo što nije", a najnovije vesti - prilično su burne.

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Naime, veliki skandal desio se u prijateljskoj utakmici između Albanije i Izraela.

Albanci su zviždali svojim protivnicima tokom cele utakmice. Kada je Oskar Gluh postigao pobedonosni gol za izraelsku selekciju, gestikulirao je publici da ućuti.

Ovo je razbesnelo ne samo domaće navijače, već i albanske igrače.

Hisaj je skočio na Gluha, pokušao da ga zgrabi za vrat, a zatim je uzvratio: sa „Ućuti!“

I navijači su, naravno, dodatno bili besni. Razni predmeti su bacani na Izraelce - čak su i patike bacane sa tribina.

Pogledajte i sami video zapis tih dešavanja:

Every single Albanian lost it after Israel's winner against them in their own backyardpic.twitter.com/19BG8rI2yU https://t.co/3BAtW2fZHR — Troll Football Media (@TrollFootball2) June 4, 2026

Sistem takmičenja na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026

Podsetimo, ovaj Mundijal, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, odvija se kao nijedan dosad.

Jer, nikada dosad nije bilo čak 48 zemalja učesnika.

One se najpre takmičenje u 12 četvoročlanih grupa, iz kojih po dve najbolje ekipe automatski idu u nokaut fazu, ali i još osam trećeplasiranih. Dakle, posle prve faze, takmičenje napušta 12 četvrtoplasiranih, odnosno poslednjih ekipa iz svih grupa, kao i četiri najlošije selekcije koje budu treće u svojim grupama.

U nokaut fazi će se broj učesnika smanjivati redom, od šesnaestine i osmine finala, preko četvrtfinala, do polufinala, a onda će na red doći i borba za titulu. Možda čak i bolja od sada već antologijska, završna borba za trofej 2022. u Kataru između Argentine, aktujelnog svetskog prvaka, i Francuske koja je umalo napravila čudo.

Broj utakmica je, u odnosu na prošli Mundijal, povećan sa 64 na čak 104, a timovi koji dođu do same završnice (najbolja četiri tima će igrati i polufinale, a potom jedni finale, a drugi meč za treće mesto) će morati da odigraju osam mečeva, umesto dosadašnjih sedam.

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