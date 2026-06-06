"VRATIO SAM SE U SRBIJU I NE MOGU DA SAKRIJEM SREĆU" Vučić iz Subotice: Hvala svima na podršci u prethodnih 48 sati (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Subotice i zahvalio svim građanima na podršci u prethodnih 48 sati. Vratio se u Srbiju i ne mogu da sakrijem svoju sreću. Uz prave evropske vrednosti, slaninu, kobasice, kulen...uživam sa prijateljima iz Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu, poručio je predsednik.

Foto: Printskrin/Instagram/buducnostsrbijeav

Nakon povratka iz Tivta, gde je učestvovao na samitu EU–Zapadni Balkan, Aleksandar Vučić je poručio da ne krije zadovoljstvo što je ponovo u Srbiji, gde je vreme proveo sa prijateljima iz Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu, u razgovoru i druženju uz domaće proizvode i mlade ljude koji, kako je naveo, vredno rade i uče.

- Evo me ovde u Subotici na Paliću, ovo je prostor za fondaciju, centar za Akademiju mladih, ovde prikupljamo ljude koji vredno rade, uče, razmenjuju iskustva, ponekad mi dođemo nešto da naučimo od njih. Ja sam danas rešio, pošto sam ogladneo i nisam ništa od jutros jeo, u Crnoj Gori je bila sva ova evropska hrana, tako da sam rešio sad kobasice, kulen, slaninu, kozji sir, svega ima, pa ću sa njima zajedno sve ovo da podelim, pa onda nastavljamo da radimo.

- Zahvalan sam svim ljudima u Srbiji na podršci u prethodnih 48 sati posebno Srbima u Crnoj Gori koji su bili uz nas u ne laki momentima, a posebno sam ponosan na mlade ljude koji su uvek i na svakom mestu spremni da uče, da se bore za Srbiju i koji su spremni da brane i štite naše nacionalne interese.

- Meni je čast da ih nekad poslužim, imali smo punu pušnicu svih ovi hstvari do nedavno, sada ponestaje, tako da ćemo uskoro morati da organizujemo neki novi svinjokolj i da napunimo i budemo baš pravi domaćini kakvi svi na severu Srbije i jesu - poručio je Vučić.